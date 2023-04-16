Jonathan Meijer, el donante de espermas que tiene más de 500 hijos en Países Bajos

Jonathan Meijer es un músico holandés que se ha vuelto popular en el mundo, pero no por sus canciones, sino porque es un donante de espermas que violó las leyes de donación en su país y ahora tiene más de 500 hijos regados.

Esta situación puso en alerta a Países Bajos, a quienes les preocupa una crisis de incensto, situación que llevó a Meijer a enfrentar a la justicia, pues en esa nación solo se permite que un donador de espermas tenga 25 hijos por este método.

Algunos medios internacionales indicaron que Meijer donó su esperma desde 2015 en al menos 13 clínicas neerlandesas y extranjeras a través de sitios web. El sujeto encontró una forma sencilla de hacer dinero, hasta que la mamá de uno de sus hijos lo demandó.

Jonathan Meijer, un neerlandés de 41 años, que admitió haber engendrado 550 hijos por donación de semen aseguró que no es “un toro rabioso con impulso procreativo”, durante un procedimiento en un tribunal de este país. pic.twitter.com/WfxlKAIoAd — Chapoisat (@ChapoisatMoises) April 13, 2023

Las madres de sus hijos se conocieron por casualidad en Internet y después descubrieron que el hombre tenía 102 hijos engendrados en una clínica de fertilidad cuando a cada una de ellas le había dicho que solo pretendía donar a cinco personas.

Una de las mujeres, que pidió permanecer en el anonimato, demandó a Jonathan Meijer por haberle dado información incorrecta sobre la cantidad de hijos que había engendrado por donación de espermas.

El caso se empezó a hacer viral en Países Bajos y así fue como cada vez salieron más mujeres acusando al sujeto de haberlas engañado de la misma manera, por lo que se cree que tiene alrededor de 550 hijos.

Países Bajos preocupado por riesgo de incesto por donador de esperma

Las mamás están preocupados por un alto riesgo de que sus hijos comentan incesto al tener tanto hermanos regados en un país pequeño, ya que podrían casarse entre ellos sin saber que son medios hermanos.

“Si vas aquí en bici a 10 minutos, llegas a otro pueblo: ya vive una familia con los hijos de Jonathan. A unos kilómetros: otra familia con los hijos de Jonathan”, dijo una de las mujeres.

¿Qué países permiten el incento?

Aunque muchos lugares en el mundo castigan las relaciones de incesto, también existen varios países en los que es legal que personas adultas se casen aunque tengan un vínculo familiar con su pareja.

En España el incesto no es considerado un delito, pero legalmente no está permitido el matrimonio entre personas que tiene vínculas familiares de primer y segundo grado; es decir padres, hijos, abuelos y nietos.

Portugal permite que tíos y sobrinos puedan contraer matrimonio, pero no se permite entre hermanos o padres e hijos. En Francia tampoco están penadas las relaciones incestuosas pero no se permite el matrimonio entre familiares. Mientras que China, Japón y Rusia permiten el incesto pero los matrimonios entre familiares están restringidos.