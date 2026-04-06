¿Quién es Carroll Wiseman? La mujer cuyo nombre ahora vive en un cráter de la luna

En medio de cálculos, maniobras y uno de los momentos más históricos de la exploración espacial reciente, hubo espacio para algo profundamente humano: el recuerdo. La tripulación de Artemis II convirtió una vista inédita de la Luna en un tributo íntimo que ya quedó marcado.

VIDEO: Proponen llamar "Carroll" a cráter lunar en misión Artemis II

Durante su paso por la órbita lunar, los astronautas liderados por Reid Wiseman identificaron un cráter nunca antes observado directamente por humanos. En lugar de limitarse a registrarlo, decidieron nombrarlo “Carroll”, en honor a la esposa fallecida del comandante.

El anuncio lo hizo Jeremy Hansen, quien, con voz contenida, explicó que no se trataba solo de un punto brillante en la superficie lunar, sino de un símbolo. Un recuerdo. Una forma de llevar a alguien más en un viaje que, por definición, parecía reservado solo para unos cuantos.

El cráter, ubicado cerca de Glushko crater, ahora tiene una historia que trasciende coordenadas. Puede observarse desde la Tierra, pero su verdadero peso está en lo que representa.

To commemorate the Artemis II mission, the astronauts announced their suggestion to rename certain features on the Moon to honor the Orion spacecraft, named Integrity, as well as commander Reid Wiseman's late wife, Carroll. pic.twitter.com/ejfhnItDo8 — NASA (@NASA) April 6, 2026

¿Por qué un cráter en la Luna tendrá el nombre de "Carroll"?

La misión no solo marca un hito técnico. Apollo 17 había sido, hasta ahora, el último viaje tripulado a la Luna. Con Artemis II, la humanidad no solo regresa: llega más lejos que nunca.

Pero justo cuando la tripulación alcanzaba esa distancia histórica, hicieron una pausa. Se abrazaron. Recordaron a quienes ya no están. Y en ese contraste ocurrió uno de los momentos más poderosos de la misión.

En el Centro de Control en Houston, las hijas de Wiseman presenciaron el homenaje. No era solo un acto simbólico: era un mensaje directo desde el espacio.

Silencio en el lado oculto de la Luna

Horas después, la nave Orion spacecraft se preparó para entrar en una fase igual de impactante, pero por razones distintas. Al pasar detrás de la Luna, la comunicación con la Tierra se cortó por completo durante aproximadamente 40 minutos.

Este “apagón” no es un fallo, sino una consecuencia natural: el cuerpo rocoso del satélite bloquea las ondas de radio. Aun así, para una misión acostumbrada al contacto constante, el silencio resulta inusual… y tenso.

La historia detrás de Carroll, la esposa del comandante Reid Wiseman

Detrás del nombre hay una vida. Carroll Wiseman falleció en 2020 tras una batalla de cinco años contra el cáncer. Tenía 46 años. Fue enfermera, dedicada especialmente al cuidado neonatal, y dejó una huella profunda en su familia y comunidad.

Para Wiseman, sin embargo, su historia no terminó ahí. Criar a sus dos hijas como padre soltero se convirtió en su mayor desafío, pero también en su mayor orgullo. Antes del despegue, compartió una imagen con ellas y un mensaje sencillo: amor y orgullo antes de emprender el viaje más ambicioso de su vida.

Incluso en los detalles más pequeños —como unas galletas escondidas en su equipaje por una de sus hijas— se revela que esta misión no solo trata de explorar el espacio, sino de todo lo que se queda en la Tierra.