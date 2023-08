¿No brillaron lo suficiente? Estos son los cantantes que se quedaron con un sólo éxito

Existen cantantes que llegan a romper las tablas de popularidad con un tema: es un fenómeno muy común, ya que la llegamos a escuchar a todas horas en las estaciones de radio, las personas la cantan en las calles o la ponen en los antros y restaurantes.

Sin embargo, tras ese arrollador éxito, lentamente esa fama alcanzada se diluye y el artista deja de ser relevante. A veces sacan un tema nuevo que puede posicionarse muy bien, pero no siempre como la primera canción. Este fenómeno es conocido por la expresión en inglés “One Hit Wonder”.

¿Por qué ocurren los One Hit Wonders?

Los One Hit Wonders, o estrellas de un sólo éxito, suelen suceder cuando el reparto de canciones de un artista no tiene tanta creatividad cuando logra el éxito al inicio de su carrera. Cosa contraria a cuando tienen un catálogo creativo, con lo cual pueden seguir alcanzando logros adicionales, resalta Justin Berg, profesor adjunto de comportamiento organización en la Facultad de Negocios de la Universidad de Stanford.

Esto explica, por ejemplo, a cantantes contemporáneos que logran una carrera sólida en la música, pero otros no, aunque hayan comenzado al mismo tiempo, como Beyoncé y Hillary Duff, quienes comenzaron en los escenarios en 2003.

El especialista de la universidad estadounidense realizó un estudio en el cual señala que al tener un éxito inicial, puede afectar el trabajo posterior de los cantantes, al impedir que aprenda de sus errores y crear expectativas poco realistas a futuro.

“Los artistas con repertorios más creativos tienen más opciones para lograr este acto de equilibrio con el tiempo, lo que aumenta sus probabilidades de mantener su éxito”, señaló el académico. Estos son algunos artistas que alcanzaron su One Hit Wonder y no lo superaron.

Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe

La canción “Call Me Maybe” de la artista canadiense Carly Rae Jepsen entró a las listas de popularidad en 2012. La historia de una adolescente que se enamora de un integrante de una banda llamó la atención de las adolescentes. Incluso forma parte de las 500 canciones más grandiosas de la historia de la revista Rolling Stone.

Sin embargo, aunque ha lanzado seis álbumes de estudio y ganó tres premios Billboard, ninguno de sus nuevos temas ha logrado posicionarse como su primer tema.

Los del Río - La Macarena

Antonio Romero y Rafael Ruiz forman el grupo Los del Río, un par de artistas españoles que inundaron las estaciones de radio y discotecas con el tema “La Macarena” en 1993.

Ruiz narró que la inspiración para este tema surgió cuando ambos actuaron en Venezuela y conocieron a una bailarina llamada Magdalena, a quien comenzaron a cantares “Dale a tu cuerpo alegría, Magdalena”.

Esa noche, Antonio compuso el famoso estribillo y después de una semana completó la letra. Posteriormente, decidió cambiar el hombre por Macarena, en honor a su hija: Esperanza Macarena. El tema llegó a estar en el número uno en la lista de Billboard por 14 semanas consecutivas y hasta llegó a ser escuchado en la campaña de reelección presidencial de Bill Clinton, en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y en 1997, Los del Río llegaron a amenizar el medio tiempo del Super Bowl.

Aunque cosechan 250 discos de oro y han colaborado con artistas como Julio Iglesias, Jon Secada, Gente de zona o el rapero Tyga, no han logrado alcanzar un éxito como “La Macarena”.

Las Ketchup - Aserejé

En 2002, un cuarteto de chicas españolas rompieron las bocinas y las listas de popularidad con el tema “Aserejé”. Incluso en ese entonces, Las Ketchup fueron señaladas de que su tema contenía supuestos versos satánicos o referencia a drogas, lo cual jamás fue comprobado.

Sin embargo, la peculiar letra en “spanglish” era una parodia al tema “Rappers Delight”, del grupo estadounidense The Sugarhill Gang. A pesar de la polémica, el tema vendió más de ocho millones de copias y encabezó las listas de popularidad en más de 20 países.

PSY - Gangnam Style

El rapero surcoreano PSY irrumpió el 2012 en las redes sociales con su tema “Gangnam Style”. Su cabello peinado con gel, un baile a cabello y una letra pegajosa acrecentaron la fama. Incluso llegó a compartir escenario en el Madison Square Garden de Nueva York con la reina del pop Madonna.

Su video fue el primero en alcanzar mil millones de vistas en la plataforma YouTube. Aunque ya era un artista reconocido en Corea del Sur, este fue el tema que alcanzó fama mundial. Tras ello lanzó otra canción llamada “Gentleman”, que alcanzó un éxito moderado. Gyu Tag Lee, profesor adjunto de estudios culturales en la universidad George Mason, señaló a CNN que el Gangnam Style ayudó al reconocimiento de la cultura del K-pop en el resto del mundo.

Lou Bega - Mambo No. 5

Lou Bega, quien nació en Alemania, pero llegó al éxito con el tema “Mambo No. 5” interpretado en inglés, logró vender hasta 3.3 millones de discos con su tema lanzado en 1999. Destacó en el número tres en la lista de canciones de Billboard y en otros rankings de Europa.

Sin embargo, cuando preparó su segundo álbum a lanzar en 2001, consideró que los ataques terroristas a Estados Unidos del 11 de septiembre de ese año afectaron su carrera. “Nadie quería canciones divertidas (en ese entonces) por un largo tiempo”, declaró en una entrevista a la revista Vanity Fair.