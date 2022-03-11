¿Quiénes son las mujeres del gabinete de Gabriel Boric en Chile?

Este viernes, Gabriel Boric juramentó como presidente de Chile, convirtiéndose en el mandatario más joven en la historia del país sudamericano y el primero en integrar a más de la mitad de mujeres en su gabinete, pero, ¿quiénes son estas mujeres?

Tras la ceremonia, el nuevo mandatario chileno recorrió las calles de Valparaíso en un Ford galaxie, una tradición desde 1970, pero que por primera vez el auto fue manejado por una mujer, en un claro mensaje de Gabriel Boric sobre el apoyo de su mandato a las mujeres chilenas.

Además, el gabinete de Gabriel Boric está conformado en su mayoría por mujeres, un acto que nunca había ocurrido en Chile.

Lista nuestra primera foto oficial como Equipo de Gobierno. #CambioCiudadano pic.twitter.com/K0G3fidNxE — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) March 11, 2022

¿Quiénes son las mujeres en el gabinete de Gabriel Boric?

Izkia Siches - Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Es médica cirujana, especialista en Medicina Interna, de la Universidad de Chile. Se desempeñó como médica en el Hospital San Juan de Dios, parte de la Red de Salud Metropolitana Occidente. En 2018 integró la Unidad de Infectología, enfocándose en la atención de personas que viven con VIH.

Izkia Siches es la primera mujer en ocupar el cargo como ministra de Interior y Seguridad Pública de Chile.



Antonia Urreojola Noguera - Ministerio de Relaciones Exteriores

Es una abogada que integró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2018 y 2021, presidiéndola en 2021. Ahora se desempeñará en el mandato de Gabriel Boric como ministra de Relaciones Exteriores.



Maya Alejandra Fernández Allende - Ministra de Defensa Nacional

Maya Fernández Allende es Bióloga, Médico Veterinaria y política del Partido Socialista de Chile.

También fungió como presidenta de la Cámara de Diputados en Chile entre el 11 de marzo de 2018 y el 19 de marzo de 2019.

Asumimos ante Chile la presidencia de nuestro país con toda responsabilidad. Trabajaremos por estar a la altura. #CambioCiudadano

Las y los invito a seguir la cuenta de @presidencia_cl pic.twitter.com/fJeQnvSNqp — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) March 11, 2022

María Yarza Sáez - Ministerio de Salud

Es doctora en Salud Pública en la Universidad de Illinois. También ex Directora del Departamento de Equidad, Pobreza y Determinantes Sociales de la Salud en la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es una de las mujeres más importantes en el gabinete de Gabriel Boric.





Alexandra Benado Vergara - Ministerio del Deporte

Licenciada en Educación y Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE).

La ministra Benado es activista LGBTIQ+ y luchó porque el Estado reconociera los derechos de filiación de las hijas e hijos de familias lesbomarentales. Ahora estará al mando del Ministerio de Deporte con Gabriel Boric.



Julieta Brodsky Hernández Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Es antropóloga social de la Universidad de Granada (España) y diplomada en Promoción y Gestión de Derechos Culturales de la Universidad de Buenos Aires.

Julieta Brodsky es militante de Convergencia Social desde el 2021. Y ahora estará al frente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio durante el mandato de Gabriel Boric.

Marcela Hernández Pérez - Ministerio de Minería

Ingeniera Civil Químico de la Universidad de Chile. Tiene una maestría en Ciencias de la Ingeniería de la misma casa de estudios y un doctorado en Ingeniería en Minas y Materiales de McGill University en Canadá. La ministra de Minería es militante de Convergencia Social.



Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling - Ministerio Secretaría General de Gobierno

Geógrafa de la Universidad de Chile. Su carrera política comenzó en las juventudes comunistas en 2006, año en que inició su educación universitaria.

En agosto de 2021 se incorporó al comando del entonces candidato presidencial del Pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, siendo posteriormente anunciada, el 21 de enero de 2022, para formar parte del gabinete como ministra del Ministerio Secretaría General de Gobierno.



Marcela Alejandra Ríos Tobar - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Socióloga de la Universidad de York en Canadá, PhD en ciencia política de la Universidad de Wisconsin-Madison, EEUU. Coordinadora del área de gobernabilidad en la oficina de Chile del PNUD.

A partir de este 11 de marzo fungirá como ministra de Justicia y Derechos Humanos en el gabinete de Gabriel Boric.



Antonia Orellana Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

Antonia Cósmica Orellana Guarello es periodista con especialización en Gestión de Medios del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

Para la elección presidencial del 2021 estuvo encargada de Organizaciones Sociales del comando del presidente, Gabriel Boric y fue integrante del equipo feminista en el Plan de Gobierno.



Javiera Toro Cáceres - Ministerio de Bienes Nacionales

Estudió Derecho en la Universidad de Chile, donde destacó como dirigenta durante las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011.

Es una de las firmantes del Acuerdo por la Paz de 2019, que permitió un inédito proceso democrático y la redacción de una nueva Constitución para Chile.



Jeanette Vega Morales - Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Médica de la Universidad de Chile, Doctora en Salud Pública de la Universidad de Illinois, especializada en Medicina Familiar y con una Maestría en Salud Pública.

Fungió como directora de Fonasa donde impulsó el proceso de modernización del seguro público de salud. Actualmente forma parte del gabinete presidencial de Chile.

Cerro Castillo se ha limitado históricamente a las autoridades. Hoy comenzamos este importante día compartiendo un desayuno con la alcaldesa @MacaRipa y dirigentas y dirigentes vecinales de Viña del Mar, quienes representan la fuerza y unidad que nos trajo a este momento. pic.twitter.com/axYkRK0qyo — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) March 11, 2022

Jeannette Alejandra Jara Román - Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Jeannette Jara Román es administradora pública y abogada de la Universidad de Santiago (Usach) y la Universidad Central, respectivamente.

Se desempeñó como subsecretaria de Previsión Social en el gabinete del segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet. Tiene una destacada trayectoria como dirigente estudiantil y social.

Maisa Rojas Corradi - Ministerio del Medio Ambiente

Licenciada en Física de la Universidad de Chile y Doctora en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Oxford, Reino Unido.

Fue integrante del Consejo Asesor Presidencial de la COP25 y participante de la delegación chilena de la COP26.

