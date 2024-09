Esta es la recompensa que ofrece la familia de la quinceañera electrocutada en Guatemala

Desde la trágica muerte de una quinceañera que murió electrocutada y decapitada en Guatemala, su familia y algunos usuarios de redes sociales sospechaban que no se había tratado de un accidente, sino que había sido algo provocado.

Débora Rebeca Xi Artola apenas había cumplido XV años y lo había festejado con una gran fiesta en el mes de marzo; sin embargo, el 1 de agosto acudió con otros tres jóvenes a supuestamente tomarse fotos en la azotea de una casa.

Videos difundidos en las redes muestran cómo los adolescentes se encontraban en la parte alta de la vivienda. Todos se toman selfies, menos Débora.

La quinceañera murió tras tomarse fotos en una azotea. | Captura de video

Más tarde, el cadáver de la joven estaría sostenido por los cables de alta tensión. Las autoridades señalaron que accidentalmente los tocó, por lo que recibió una fuerte descarga eléctrica que la mató. Momento después el cuerpo cayó decapitado debido a que se quemó del cuello y ya no resistió el peso. Eso fue lo que levantó las sospechas de internautas y de la familia de la quinceañera.

¿De cuánto es la recompensa que ofrece la familia de la quinceañera electrocutada en Guatemala?

Ricardo XI Artola, hermano de Débora Rebeca Xi Artola, ofreció una recompensa de 30 mil quetzales, es decir, unos 77 mil 561 pesos mexicanos por información verídica sobre lo ocurrido, ya que sospecha que no se trató de un accidente.

“Hago esto para dejar un precedente de que actos que atenten o dañen la integridad física de una persona no queden impunes, me comprometo en mantener en anonimato a la persona que proporcione dicha información. Lo único que quiero es que se haga JUSTICIA”, señaló en su cuenta de Facebook el 11 de agosto.

Hermano de quinceañera electrocutada ofrece recompensa.

Explicó que en ese momento las autoridades de Guatemala solo contaban con el video donde aparece su hermana con otros jóvenes en la terraza de una casa, pero no tienen más información al respecto.

Los jóvenes momentos antes de que la quinceañera muriera electrocutada.

Quinceañera electrocutada en Guatemala cumple un mes de fallecida

Este 1 de septiembre se cumplió un mes del terrible y lamentable fallecimiento de Débora Rebeca Xi Artola, por lo que su familia la recordó con emotivos mensajes y videos en redes sociales.

Por ejemplo, su hermano Ricardo XI Artola difundió un mensaje en su cuenta de Facebook donde reconoce lo doloroso que es asimilar su muerte, ya que no volverán a verla ni a escuchar su risa escandalosa que la caracterizaba.

Débora Rebeca Xi Artola.

“Nos haces tanta falta que a la vida ya no le hallamos ese sentido de pertenencia, te extrañamos mucho y no hay día que no pensemos en vos, le pido mucho a Dios que nos dé las fuerzas necesarias para seguir viviendo con este dolor (...) Tus recuerdos permanecerán y vivirán para siempre, algún día volveremos a vernos, abrazos hasta el cielo hermanita”, escribió y compartió una foto donde aparecen ambos abrazados.

Su mamá Andrea Xi Artola también compartió un mensaje con un video donde aparecen fotografías de la quinceañera en su ceremonia de clausura en 2021, sus XV años, y otros momentos.

“Te extraño mucho mi Chaparra, cada día que pasa es más doloroso, la vida nos cambió por completo ya nada es igual nada tiene sentido”, indicó.