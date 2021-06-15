Nueva misión rumbo a Venus comenzará en 2030. Mediante un nuevo orbitador, los expertos buscarán determinar cómo y por qué Venus y la Tierra son planetas que evolucionaron de una manera tan diferente a pesar ser prácticamente del mismo tamaño y una similar composición. Venus, no es habitable porque tiene una atmósfera tóxica y se encuentra envuelto entre densas nubes ricas en ácido sulfúrico.

EnVision:"una misión planetaria rumbo a Venus que caracterizará la actividad geológica actual, pasada y su influencia en el clima".

Günther Hasinger, director de Ciencia, ESA:

"EnVision refuerza aún más el papel de Europa en la exploración científica del sistema solar. Nuestra creciente flota de misiones nos proporcionará a nosotros, y a las generaciones futuras, los mejores conocimientos sobre el funcionamiento de nuestro vecindario planetario".

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Nueva misión a Venus comenzará en 2030

El Comité del Programa Científico de la Agencia Espacial Europea, eligió esta misión cuyo lanzamiento se encuentra programado para el año 2031, y que consieran dos nuevas posibilidades para los años 2032 y 2033.

Conforme a científicos, la historia de Venus podría servir para calcular el destino que tendría la Tierra en caso de que sufriera de un efecto invernadero catastrófico. Además de que se podrían desentrañar otras cuestiones clave, como si continúa siendo geológicamente activo o si pudo haber albergado un océano e incluso la vida.

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En un comunicado de la Agencia Espacial Europea se señaló que el orbitador estará equipado con una serie de instrumentos europeos que incluyen una sonda para revelar las capas subterráneas, además de espectrómetros para estudiar la atmósfera y la superficie de Venus. Precisamente serán los espectrómetros los que controlarán las trazas de gases en la atmósfera y analizarán la composición de la superficie mediante la búsqueda de cualquier cambio que pueda relacionarse con señales de algún vulcanismo activo.

Un radar que será proporcionado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), será el responsable de captar imágenes de la superficie y la cartografiará.

Un experimento radiocientífico sondeará la estructura interna de Venus y su campo gravitatorio, además de investigar la estructura y composición de la atmósfera. Con todo lo anterior se facilitará la buscada visión global de Venus.

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EnVision, misión sucesora de Venus Express

La Agencia Espacial Europea hizo hincapié en que la misión "EnVision" es la continuación de su exitosa misión "Venus Express", efectuada entre los años 2005 y 2014, que aunque se centró en la investigación atmosférica, efectuó descubrimientos calificados de "espectaculares" y que apuntaban a posibles puntos calientes volcánicos en su superficie.

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Etapas de la misión rumbo a Venus

La siguiente etapa es la "fase de definición" detallada. En esta etapa se finalizará el diseño del satélite y de los instrumentos. Postetriormente se seleccionará a un contratista industrial europeo para construir y probar "EnVision", antes de lanzarlo en un cohete "Ariane 6".

La Agencia Espacial Europea estima que se tardará unos 15 meses en llegar Venus y otros 16 meses en lograr la "circularización" de la órbita mediante aerofrenado. Su órbita de 92 minutos será cuasipolar con una altitud de entre 220 y 540 kilómetros.

Exploración de Venus

El planeta Venus fue el primer cuerpo del Sistema Solar tras la Luna que fue visitado por una sonda espacial. La exploración espacial de Venus comprende numerosas sondas estadounidenses y soviéticas durante los años 60 y 70 del siglo XX.