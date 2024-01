Ecuador es el quinto país más violento del mundo; influyeron cárteles mexicanos: Rafael Correa

En medio de la crisis y “estado de guerra” que vive Ecuador, el expresidente Rafael Correa, quien gobernó esa nación por 10 años, hace un recuento de lo que ocurre y asegura que nunca ha visto “la destrucción” tan profunda y rápida de un país como ha ocurrido en los últimos años con su país.

En entrevista exclusiva para el noticiero Hechos AM, el expresidente Rafael Correa, dijo que Ecuador es actualmente el quinto país más violento del mundo y aseguró que parte de esa situación coincide con factores externos como la relación con los cárteles mexicanos que incursionaron en Sudamérica.

“Hay criminales infiltrados en el Estado. Los grupos armados tienen hasta bazucas. No se puede creer que el gobierno no sea capaz de detectarlas, que no puede tener un control de armas, están mejor armados que la policía”, recriminó.

¿Qué pasó en Ecuador y qué generó la actual crisis?

Al ser cuestionado sobre si le sorprende lo que ocurrió en el país que gobernó durante 10 años, dijo que no solo le sorprende “sino que le desgarra el alma” porque no ha visto destrucción tan profunda y tan rápida de un país en época de paz, sin sanciones, ni bloqueos.

Aseguró que él dejó a Ecuador en el segundo más seguro de América Latina con 5.8 homicidios por cada cien mil habitantes.

“Hoy somos de los cinco más violentos del mundo, con 42 homicidios por cien mil habitantes en 2023, de muertes absurdas, eso significa 900 muertes en el 2017, el año pasado 7 mil 800 muertes, es una tragedia”, refirió

Aseguró que su país se convirtió en un importador de energía y existen cortes de luz el ingreso percápita está en los niveles de 2011, una destrucción total, fruto del odio político, la persecución y de los fundamentalismos ideológicos.

En el caso de la inseguridad -dijo- se trata de una coincidencia con factores internacionales como cárteles de la droga mexicanos que emigraron hacia el sur.

En ese sentido, recordó que el Cártel de Sinaloa hizo contacto con “Los Choneros” grupo armado delincuencial en Ecuador, pero agregó que con el “desmantelamiento del Estado, por llevarnos la contraria, destruyó entre otras cosas, el Ministerio Coordinador de Seguridad que se coordinaba hasta con Colombia porque la droga venia de Colombia, el Ministerio de Justicia controlaba las cárceles, hoy las controlan los delincuentes”.

Rafael Correa dijo que desde 2017 los grupos criminales se han ido fortaleciendo pero también “dieron un paso crucial que no existía en Ecuador; han infiltrado al Estado, han infiltrado a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al sistema de Justicia, al sistema carcelario y al gobierno anterior”.

Al ser cuestionado sobre qué hubiera hecho de forma distinta para no llegar a la situación actual de su nación, el exmandatario respondió que durante su gestión tenía un ejemplar sistema de readaptación social y hoy las cárceles son universidades del crimen.

Además tenia el sistema de Seguridad integrado más completo de toda América Latina y hoy es obsoleto y existían altos niveles de confianza en la policía, los cuales hoy no existen.