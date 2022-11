¡Rapiña de cerveza! Así se robaron carga de tráiler en Veracruz

La rapiña de cerveza se hizo presente tras la volcadura de un remolque sobre la autopista La Tinaja-Cosoleacaque al sur de Veracruz.

De acuerdo a Protección Civil, la caja se le desprendió a un tráiler terminando volcada sobre la cinta asfáltica; el conductor huyó.

¡Rapiña de cerveza! Así se robaron la carga en Veracruz

“Por sobrepeso perdió el control el conductor como se dan cuenta él se dio a la fuga y pues ya caja quedó volcado y pues ya en estos momentos lamentable lo que sucede la rapiña a todo lo que da, uno trata de contener, pero es demasiada la gente”, explicó William Nolasco, Director de Protección Civil de Cosoleacaque.

En camionetas, taxis, triciclos, en canastas y hasta en tarimas se llevaron el producto.

No pudieron evitar la rapiña

La zona fue acordonada por la policía municipal, pero poco pudieron hacer, eran cientos de personas descontroladas sacando el producto.





“Estamos tratando, pero prácticamente es imposible, usted ve que la multitud viene gente no sé de dónde vienen los autobuses. pero se bajan y se llevaban toda la mercancía, tratamos, pero no se puede… Se les hace la indicación que es esto ya es un delito de rapiña, pero la gente no entiende”, señaló Abraham Velázquez, Director Policía Municipal de Cosoleacaque.

Hasta los autobuses de pasajeros que regresaban de las marchas en la Ciudad de México, se bajaron y en los compartimentos del equipaje se llevaron cartones y botellas.

Entre vidrios buscaron hasta no dejar una botella intacta, se llevaron también las tarimas, tubos y pedazos de lámina. La Guardia Nacional tomó conocimiento del hecho y la aseguradora realizó la evaluación de los daños.