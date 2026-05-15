¿Por qué EU quiere procesar a Raúl Castro? La vieja disputa con Cuba vuelve a explotar tras casi 30 años

El gobierno de Estados Unidos (EU) se prepara para acusar formalmente al exlíder cubano Raúl Castro por un caso relacionado con el derribo de avionetas civiles ocurrido en 1996; la medida, revelada por medios estadounidenses y confirmada por fuentes cercanas al Departamento de Justicia, intensificó la tensión política entre Washington y Cuba en uno de los momentos más delicados de los últimos años.

La posible acusación contra Raúl Castro estaría vinculada al caso de las aeronaves de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, derribadas frente a territorio cubano hace casi tres décadas ; el ataque provocó la muerte de varios integrantes del grupo y ahora podría convertirse en la base de un proceso judicial impulsado desde el Distrito Sur de Florida.

¿Por qué EU busca procesar a Raúl Castro?

De acuerdo con reportes estadounidenses, fiscales y autoridades federales han revisado durante meses posibles cargos contra altos funcionarios cubanos; sin embargo, el caso tomó fuerza nuevamente en medio del endurecimiento político impulsado por la administración de Donald Trump contra el régimen cubano .

La investigación gira alrededor del derribo de avionetas civiles pertenecientes a Hermanos al Rescate en 1996; la organización realizaba vuelos humanitarios relacionados con migrantes cubanos cuando sus aeronaves fueron atacadas.

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Aunque todavía falta la aprobación de un gran jurado para formalizar la acusación, fuentes citadas por medios estadounidenses aseguran que el proceso sería inminente.

La tensión entre Cuba y EU vuelve a escalar

La noticia apareció mientras Washington incrementa la presión económica y política sobre Cuba; en los últimos meses, Estados Unidos endureció sanciones relacionadas con el suministro de combustible a la isla, una medida que ha golpeado severamente la economía cubana y provocado apagones en distintas regiones.

Al mismo tiempo, funcionarios estadounidenses mantienen conversaciones discretas con autoridades cubanas sobre temas de seguridad y estabilidad económica; incluso, el gobierno cubano confirmó recientemente una reunión con el director de la CIA, John Ratcliffe.

Según versiones difundidas en Estados Unidos, durante esos encuentros Washington habría condicionado posibles apoyos económicos a "cambios fundamentales" dentro de Cuba.

¿Quién es Raúl Castro y por qué sigue siendo clave en Cuba?

Raúl Castro, de 94 años, dejó oficialmente el liderazgo del Partido Comunista en 2021; sin embargo, sigue siendo una de las figuras más influyentes dentro de la estructura de poder cubana.

Hermano de Fidel Castro, Raúl fue pieza central del aparato militar y político construido tras la Revolución de 1959; durante años encabezó el Ejército y posteriormente asumió el control del gobierno cubano.

También fue el rostro del histórico acercamiento diplomático entre Cuba y el gobierno de Barack Obama; ahora, décadas después, podría enfrentar uno de los escenarios judiciales más delicados para la cúpula cubana en territorio estadounidense.

Con información de Reuters....