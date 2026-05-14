Cómo el contraataque secreto de Arabia Saudita obligó a Irán a frenar la ofensiva

Nuevos detalles emergen sobre la incursión militar de Arabia Saudita en suelo iraní a finales de marzo. Lo que inicialmente parecía una simple represalia, ha sido identificado por la inteligencia occidental e iraní como una maniobra calculada de escalada controlada. El objetivo: demostrar a Teherán que el costo de seguir atacando al Reino sería inaceptable para ambas potencias.

Hundreds of Iranian civilians have been killed in Israel-U.S. bombings, including over 200 children.



Reports claim that some neighboring states which host U.S. forces and permit attacks on Iran are also actively encouraging this slaughter. Stances should be promptly clarified. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 16, 2026

Tras los ataques de la Fuerza Aérea Saudí, los lanzamientos de drones y misiles contra territorio saudí se desplomaron de 105 incidentes semanales a finales de marzo, a solo 25 en la primera semana de abril, una reducción del 75% que precedió al alto el fuego general del 7 de abril.

Exclusive: Saudi Arabia launched numerous, unpublicized strikes on Iran in retaliation for attacks carried out in the kingdom during the Middle East war, two Western officials briefed on the matter and two Iranian officials said https://t.co/roQOErwt5k — Reuters (@Reuters) May 12, 2026

"Ojo por ojo": La diplomacia del fuego

A diferencia de la postura mucho más agresiva y cerrada de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita mantuvo canales diplomáticos abiertos incluso mientras sus aviones bombardeaban objetivos en Irán. Fuentes cercanas al proceso aseguran que Riad notificó a Teherán sobre los ataques, advirtiendo que cualquier agresión futura sería respondida con mayor fuerza.

Este "reconocimiento pragmático" permitió que ambos rivales establecieran límites antes de que el conflicto cayera en un punto de no retorno. El exjefe de inteligencia saudí, el príncipe Turki al-Faisal, resumió esta postura en una reciente columna: "Nuestra dirección eligió soportar los dolores causados por un vecino para proteger la vida y propiedad de sus ciudadanos, evitando caer en el horno de la destrucción".

La amenaza se desplaza a Irak y el apoyo de Pakistán

A pesar del entendimiento directo entre Riad y Teherán, la tensión no ha desaparecido, solo ha cambiado de rostro. A principios de abril, los proyectiles que impactaron en el Reino ya no provenían directamente de Irán, sino de milicias aliadas en Irak. Esto llevó a Arabia Saudita a convocar al embajador iraquí para protestar por el uso de su suelo como plataforma de agresión.

En este complejo escenario, el Reino no ha estado solo. Ante la vulnerabilidad del "paraguas de seguridad" estadounidense, Pakistán desplegó aviones de combate en territorio saudí como una medida de reaseguro y disuasión, mientras instaba a ambas partes a mantener la calma diplomática.

Esta red de alianzas y ataques encubiertos revela que, aunque la guerra abierta parece haberse enfriado tras el alto el fuego de abril, la región vive bajo una "paz armada" donde el aerosol de los murales de protesta y el fuego de los cazas supersónicos son las nuevas herramientas de negociación.