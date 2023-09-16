Real Madrid adopta a niño que quedó huérfano por el terremoto de Marruecos

El Real Madrid decidió “adoptar” a Abderrahim, el niño de 14 años que quedó huérfano después de que toda su familia murió durante el terremoto de Marruecos que tuvo magnitud de 6.8 y donde perdieron la vida casi 3 mil personas.

En redes sociales se volvió viral la historia del adolescente cuando medios de comunicación informaron que había perdido a sus padres, a sus dos hermanos y a su abuelo, quienes quedaron entre los escombros de su casa que quedó totalmente destruida.

La entrevista dio la vuelta al mundo, conmoviendo a millones de personas, incluidos a los integrantes del club Real Madrid, quienes se dieron a la tarea de buscar al niño hasta que lo encontró.

Real Madrid adopta a niño marroquí que quedó huérfano

Ahora, Abderrahim irá a vivir a España, luego de que los merengues lo apadrinaron para brindarle apoyo económico y residencia, además de incorporarlo al club.

Previamente, el Real Madrid, envió sus condolencias al pueblo marroquí que sufrió grandes pérdidas por el terremoto.

مع أخي المدريدي عبدالرحيم اوحيدا بعد أن تبناه النادي الملكي ريال مدريد ❤️❤️ pic.twitter.com/siJu5mdPfH — Ammar Hendi | عمّار الـهندي (@AmmarHendi) September 13, 2023

El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva muestran su más profunda consternación y su solidaridad por las víctimas del terremoto que ha sufrido Marruecos en las últimas horas.

Sobrevivientes del terremoto esperan ayuda

Una semana después del sismo en Marruecos, varios habitantes de Marrakech aún viven en tiendas de campaña improvisadas y dependiendo de burros para llevar suministros vitales, mientras esperan la ayuda del gobierno.

🚨 ATENCIÓN: El Real Madrid ha adoptado a Abderrahim, el niño marroquí que perdió a toda su familia a causa del devastador terremoto de Marruecos 🇲🇦



Esto va más allá de los colores! Mucha fortaleza en este momento!



pic.twitter.com/h9WqsFPdUe — Gol al 90⚽️ (@golal90fc) September 14, 2023

Aunque en algunas de las ciudades más grandes han surgido campamentos organizados de tiendas de campaña suministradas por el Gobierno y hospitales militares de campaña, algunas partes de la accidentada región siguen sobreviviendo gracias a las donaciones que los ciudadanos dejan en los arcenes de las carreteras.

El Gobierno ha dicho que está haciendo todo lo posible para ayudar a todas las víctimas del terremoto, y los reporteros de Reuters también vieron convoyes militares y helicópteros en algunas localidades.