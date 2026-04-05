"¡Abran el maldito estrecho!": Donald Trump lanza nuevo ultimátum contra Irán

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lanzó un nuevo ultimátum contra Irán y exigió que reabra el estrecho de Ormuz, vital para el transporte de petróleo. El cierre de dicha vía ha causado una alta fluctuación de los precios del crudo en el último mes, lo que ha llevado a precios de más de 100 dólares el barril.

Ultimátum de Donald Trump a Irán: ¿qué pasará en el estrecho de Ormuz?

En su perfil de Truth Social, el mandatario amenazó con atacar plantas de energía eléctrica y puentes el próximo martes 7 de abril de 2026 si el régimen iraní no permite el paso de buques.

¿Por qué el conflicto entre Medio Oriente y Estados Unidos pone en vilo el tránsito del 20% del petróleo?

“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá”, escribió Trump la mañana de hoy, domingo 5 de abril.

En una publicación aparte en Truth Social, Trump dio una actualización sobre el estado del aviador rescatado, diciendo que era un coronel que estaba “gravemente herido”.

Anteriormente, había anunciado el rescate en una publicación en redes sociales que describía la operación, en una zona montañosa de Irán, como “una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de Estados Unidos”.

Irán dice que abrirá estrecho de Ormuz cuando se subsanen daños por la guerra

El gobierno de Irán advirtió que el estrecho de Ormuz solo será reabierto al tránsito marítimo cuando parte de los ingresos por el paso de embarcaciones se destinen a compensar los daños provocados por la guerra.

Así lo señaló Mehdi Tabatabai, subdirector de comunicación e información de la oficina presidencial iraní, quien afirmó en X que la reapertura de esta ruta estratégica dependerá de que se utilicen esos recursos para resarcir las afectaciones derivadas del conflicto.

En sus declaraciones, Tabatabai también lanzó críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien acusó de recurrir a “insultos y declaraciones sin sentido” por frustración, además de responsabilizarlo de haber iniciado una guerra a gran escala en la región y presumir de ello.

Detalles del ataque de Israel en Beirut y la situación en el Hospital Rafik Hariri

Un misil de Israel atacó un edificio de tres pisos en Jnah, Beirut, Líbano, lo que dejó un saldo de cuatro muertos y 39 heridos, según cifras preliminares del Ministerio de Salud del Líbano.

El objetivo fue un edificio densamente poblado de Al-Miqdad, frente a la entrada sur del Hospital Universitario Rafik Hariri, destacó la agencia estatal de noticias del Líbano.

Cabe recordar que Israel lanzó una campaña aérea y terrestre a gran escala después de que Hezbolá atacara Israel el 2 de marzo en solidaridad con Irán, tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Teherán.

