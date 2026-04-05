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Influencer causa “avalancha humana” en plaza comercial en Chile; aventó billetes de un segundo piso

Un influencer lanzó billetes en una plaza comercial en Chile, lo que dejó trabajadores y clientes heridos; la plaza analiza denunciar a la celebridad de internet.

Influencer avienta billetes en plaza comercial en Chile, 4 de abril de 2026.
¿Qué pasó en Chile?|X @CrisArevalop / @tylerlibertario.

Escrito por: César Contreras

Un influencer en Chile generó caos y una avalancha humana después de que anunció que aventaría billetes en una conocida plaza comercial. El evento terminó con algunas personas lesionadas y el sujeto aseguró que lo hará de nuevo.

Se trata de Sebastián Betancourt, de una página llamada “Premia2”, quien acudió al segundo piso del Mall Plaza Vespucio en la comuna de La Florida, quien lanzó la cantidad de 700 mil pesos chilenos, aproximadamente 13 mil 500 pesos mexicanos, el sábado 4 de abril de 2026.

El video de la "lluvia de dinero" en el Mall Plaza Vespucio que terminó en caos

El influencer arrojó billetes de mil, 2 mil y 5 mil pesos desde el segundo piso. No obstante, la asistencia de público fue mayor a la esperada y en redes sociales circularon videos de varias personas corriendo por los pasillos del centro comercial para intentar quedarse con una parte del premio.

Algunos trabajadores de la plaza comercial reportaron que había niños llorando porque se sintieron apretados por la multitud y que incluso un pequeño entró en un ataque de pánico.

“Llegaron los paramédicos y dijeron que los sentara nada más porque había otra gente que estaba peor que él”, relató una asistente a la Alianza Informativa Latinoamericana.

¿Habrá acciones legales contra el grupo Premia2 por los lesionados?

Sin embargo, la organización del Mall Plaza Vespucio afirmó que dicho evento no contaba con su autorización y reportó que varios asistentes y colaboradores resultaron lesionados. Además, entregó información para denunciar la acción ante Carabineros de Chile. También la empresa destacó que evalúa interponer acciones legales por lo sucedido.

“Somos enfáticos en señalar que en ningún momento se trató de una actividad autorizada por nosotros, y no tenemos ninguna vinculación con el grupo que hizo este llamado. Lamentamos informar que durante el desarrollo de esta actividad no autorizada, se registraron clientes y colaboradores lesionados”, destacó la empresa en un comunicado.

La polémica postura del influencer tras el incidente en la plaza comercial

A pesar de esto, el influencer Sebastián Betancourt aseveró que está dispuesto a realizar otra actividad de este tipo en otra plaza comercial en Chile.

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