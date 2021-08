Reapertura en la frontera tema clave en conversación con Kamala: AMLO

Ciudad Juárez, Chihuahua. El presidete Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que el tema de la reapertura fronteriza será clave en la conversación telefónica que sostendrá, este lunes a las cuatro de la tarde tiempo Ciudad de México, con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

Te recomendamos:AMLO sostendrá llamada con Kamala Harris; abordarán envío de vacunas

“Desde luego temas migratorios, la apertura de la frontera y el apoyo que no han estado brindado para contar con vacunas suficientes. Ellos aportaron un millón 350 vacunas” dijo López Obrador.

#EnLaMañanera | El tema de la reapertura #fronteriza será clave en la conversación telefónica que sostendrá este lunes el presidente @lopezobrador_ con la vicepresidenta de Estados Unidos, #KamalaHarris pic.twitter.com/BETWnwGt5S — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 9, 2021

Desde Ciudad Juárez, Chihuahua donde lleva a cabo su conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que tanto en en México como en Estados Unidos hay un repunte de contagios de Covid-19, “la diferencia es que hay contagios pero hay menos hospitalizaciones, y lo mas importante menos fallecimientos, apuntó el primer mandatario.

Reportó que la mayoría de las personas que han fallecido en la tercera ola de contagios de covid-19 es por la falta de vacunación o porque estaban sin iniciar su proceso de inmunidad.

“Más de 90 por ciento de los que fallecen no están vacunados, hay que vacunarse (...) Nunca es tarde, vamos a tener módulos permanentes”.

Estados Unidos donará a México 3.5 millones de vacunas: AMLO

El presidente López Obrador informó que que el gobierno de Estados Unidos había ofrecido tres millones 500 mil vacunas contra el covid-19 a México del biológico de la farmacéutica Moderna, el cual no ha sido aprobado en el país. Sin embargo, señaló que la farmacéutica no entregó la documentación completa a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por lo que no continuó con el proceso de autorización, aseguró que el acuerdo sigue en pie y que Estados Unidos enviará las vacunas convenidas ya sean de Pfizer o de cualquier otra farmacéutica.

“No quiero equivocarme en la cifra, pero mínimo son 3 millones 500 mil dosis. Ese es el ofrecimiento que nos hicieron, originalmente era para la vacuna Moderna, (...) sin embargo, se convino que podían entregar vacunas Pfizer o de cualquier otra farmacéutica y espero que hoy tengamos noticias”.

Sin dar detalle a quienes estarán destinadas las vacunas, aseguró que ayudarán a seguir con el Plan Nacional de vacunación y llegar a la meta de vacunar a todos los mayores de 18 años antes de octubre.