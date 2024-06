¡Dramático rescate! 28 personas quedaron atrapadas boca abajo en parque de diversiones en Portland (VIDEO)

Al menos 28 personas que quedaron atrapadas boca abajo en una de las atracciones Oaks Park, un parque de diversiones de Portland, fueron parte de un rescate que causó gran revuelo entre los presentes.

Todas las personas rescatadas fueron evaluadas médicamente después de haber quedado atrapadas boca abajo en una atracción en Oaks Park en el estado de la Costa Oeste de Estados Unidos.

La “AtmosFEAR” una de las atracciones más populares del Oaks Amusement Park “se detuvo en una posición vertical, de prácticamente 90 grados, mientras operaba en la configuración de 360 grados, por lo que 28 usuarios y pasajeros se quedaron boca abajo.

Ante este incidente, Portland Fire & Rescue respondió a la emergencia registrada durante la tarde del viernes 14 de junio 2024, después de que la atracción se quedara atascada.

Mediante una publicación en X, antes Twitter, el Departamento de Bomberos de Portland señaló que “Portland Fire está en camino a Oaks Park para una atracción que está atascada, con varios pasajeros. En este punto, no hay indicios de lesiones”.

Daniel Allen, uno de las personas que estaba en la atracción cuando esta se detuvo, le dijo a la televisora KATU, afiliada de CNN, que la restricción del arnés en su pecho le dificultaba respirar debido a que tiene asma: “Estaba llorando, no de alegría, no de nada, solo estaba llorando… Estaba más feliz, estaba vivo. No creo que haya apreciado tanto mi vida”, señaló Allen.

Posteriormente, el Departamento de Bomberos de Portland señaló que trabajó con los ingenieros del parque para bajar la atracción de una manera manual, pero también se preparó al equipo de rescate con cuerdas en ángulo alto con el objetivo de efectuar los respectivos rescates con la atracción atascada así en la posición en la que estaba.

La atracción se bajó manualmente unos minutos más tarde y posteriormente los pasajeros fueron evacuados de la atracción y evaluados médicamente. Un pasajero fue trasladado al hospital para una evaluación adicional, mientras que el resto de los usuarios fueron dados de alta por los médicos en el mismo parque.

🇺🇸 | Unas 30 personas quedaron atrapadas boca abajo en una atracción del parque de atracciones Oaks de Portland (Oregón).



Al parecer, el incidente ocurrió en la atracción "AtmosFEAR" el primer día de apertura de la temporada del parque.



Según la información local, los… pic.twitter.com/HFzvUnmIfu — ALERTAS MUNDIAL 🗺️ (@AlertasMundial) June 15, 2024



Conforme al sitio web del parque, la atracción llamada “AtmosFEAR”, en la que los usuarios pueden elegir si quieren girar 360 o 180 grados, por ahora permanece cerrada hasta nuevo aviso.

Esta atracción ha funcionado en el parque desde 2021 y el parque no tuvo problemas con ella, según el comunicado de ellos mismos y en donde también señalaron que trabajarán con el fabricante y los inspectores estatales para identificar qué fue lo que causó este incidente.