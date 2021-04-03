VIDEO: “Usted no le aplicó nada”, reclaman a enfermera que usó jeringa vacía

Continúan sumándose los casos de personas que son inyectadas con jeringas vacías, por lo menos en Colombia, donde una mujer le reclamó al personal que aplicó la vacuna a su familiar.

En redes sociales circula el video del momento en que un hombre está a punto de ser inyectado en un centro de vacunación en el municipio de Cumaral, en el departamento de Meta.

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La acompañante del hombre enfoca las manos de la enfermera, que lleva la jeringa supuestamente ya llena con la vacuna, además de un algodón con alcohol para desinfectar la zona y la tapa.

La mujer le pide al hombre que se descubra el brazo para limpiar el área donde colocará la vacuna.

Mientras que la mujer que graba estaba a punto de comentarle que estaba la jeringa vacía, la enfermera limpia el área, inserta la aguja y de manera rápida la retira.

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"Pero usted ya la... ¡usted no le aplicó nada, usted no le aplicó nada!", reclama la familiar del hombre.

"¿No viste que la empapé?", le responde la del personal de salud. "La verdad es que yo no sé...", le dice el hombre que recibió el pinchazo.

Las imágenes, que fueron captadas durante la tarde del jueves, de inmediato se volvieron virales y causaron indignación entre usuarios de redes sociales.

Esto ocurrió en el municipio de Cumaral , Departamento del Meta, Colombia hoy 01/04/2021 pic.twitter.com/cbuG3vEjmx — Hija del Rey! 👑 (@em02_m) April 2, 2021

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De inmediato, la Contraloría del Meta emitió un comunicado para iniciar la investigación de este caso y aseguró que ayer mismo se informó al pleno de la Comisión Regional de Moralización, para que sea el que determine las sanciones a la persona que no aplicó la vacuna.

Sin embargo, la autoridad sanitaria colombiana no aclara si la persona afectada por este inconveniente sí recibió la vacuna.

Aunque, destacó que seguirán al pendiente del Plan de Vacunación en el departamento del Meta.

La Contraloria Departamental del Meta, con ocasión de lo ocurrido al parecer el día de ayer en la jornada de vacunación... Publicado por Contraloria Departamental del Meta en Viernes, 2 de abril de 2021

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