¡Han venido cuatro días tarde! Los reyes de España visitan a afectados por la “DANA”

A pesar de presenciar las afectaciones del mayor desastre natural de la historia reciente en España, el gobierno español no ha declarado la emergencia nacional, mientras que la zona cero fue visitada por los reyes de España cuatro días después

La tardanza de la ayuda tiene que ver con la polarización política y de esta visita de los reyes, Felipe VI y Letizia, quienes fueron recibidos con reclamos por las personas que vivieron una de las peores tragedias.

Reyes de España visitan la zona cero

Los reyes, Felipe VI y Letizia, visitaron la zona cero del desastre natural, sin embargo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se fue del lugar, demostrando la polarización política que se avivó con la tragedia.

El fin de semana en Pirporta, una turba agredió a los reyes de España y al presidente del Gobierno español.

“Hay que entender el enfado y la frustración de muchas personas por lo mal que lo han pasado. Por la dificultad de comprender cómo funcionan todos los mecanismos y la imperatividad de atender la emergencia”, dijo el rey de España, Felipe VI.

Por otro lado, el presidente del Gobierno español, Pedro, mencionó que no se van a desviar de lo que pueda pasar con algunos violentos absolutamente marginales.

"¿Pero por qué no ayuda a nadie? Han venido cuatro días tarde. ¡Cuatro días tarde! No se puede, no se puede. Se sabía, se sabía y nadie ha hecho nada por evitarlo”, mencionó un habitante desesperado.

Por el momento no se ha cuantificado el número de muertos ni de los daños materiales que provocó la “ DANA ”

¿Qué paso en España?

“DANA” más conocida como Depresión Aislada en Niveles Altos, es un fenómeno meteorológico que se caracteriza por su sistema de baja presión que se ha separado de la circulación atmosférica general. Provocó lluvias torrenciales que dejaron a decenas de muertos en el suroeste del país.

Depresión Aislada en Niveles Altos se forma cuando una masa de aire frío en altura se aísla y se desplaza independientemente, lo que puede dar lugar a condiciones climáticas extremas, como lluvias torrenciales y tormentas. En pocas horas cayó en algunas zonas el equivalente a un año de lluvias.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió alertas que informaban el riesgo “muy alto” que podía avecinar el fenómeno, las acciones necesarias para proteger a la población no se implementaron como se requería.