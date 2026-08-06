Reemplacamiento Edomex 2026: la fecha límite para obtener el 100% de descuento

Si manejas en el Estado de México, Edomex, y tus placas son del 2021 o de años anteriores, se te está terminando el tiempo para realizar el reemplacamiento ponerte al día.

Las autoridades estatales confirmaron el mes en que tendrías la última oportunidad para renovar tus placas y aprovechar los descuentos en recargos e impuestos.

¿Cuándo es el último día para hacer el reemplacamiento en Edomex?

El plazo límite para hacer el trámite de renovación y conservar los beneficios fiscales concluye el próximo 31 de agosto de 2026.

Durante este mes le corresponde hacer el procedimiento a los automóviles cuya matrícula termine en los dígitos 9 y 0.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de finanzas, aún quedan más de 200 mil unidades pendientes de cumplir con esta obligación vehicular.

✅ #Reemplacamiento2026

Aprovecha las condonaciones del 100% en tenencia, recargos e ISAVAU.



Realízalo en el siguiente enlace:👉 https://t.co/JuOxUubBEO



Consulta los requisitos aquí:👉 https://t.co/eQbEfN5dyF pic.twitter.com/OLDI8JCYIw — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) August 6, 2026

¿Qué vehículos pueden obtener el 100% de descuento?

Los propietarios de autos con placas de 2021 pueden obtener una condonación del 100% en el Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados, ISAVAU, si pagaron la tenencia 2025, además del 100% de descuento en multas y recargos de 2024 y años anteriores.

Para unidades con láminas de 2020 o más viejas, el beneficio condona el 100% de tenencias, refrendos y adeudos de 2023 hacia atrás, pagando únicamente 2024, 2025 y 2026.

¿Cuál es el costo del reemplacamiento en Edomex 2026?

Para los vehículos particulares que se encuentren al corriente o regularizados con los apoyos vigentes, el costo estipulado para la expedición de las nuevas placas oscila en los mil 014 pesos.

Si decides solicitar el envío hasta la puerta de tu domicilio a través del servicio de mensajería del estado, deberás considerar un costo adicional aproximado de 360 pesos por el flete.

¿Qué documentos necesitas para hacer el reemplacamiento?

Para iniciar el procedimiento debes tener a la mano en formato digital una identificación oficial vigente con fotografía, tu clave CURP, la factura original o documento legal que acredite la propiedad de la unidad, un comprobante de domicilio del Estado de México no mayor a tres meses y el juego de placas anteriores o la constancia de extravío.

¿Qué pasa si no haces el reemplacamiento antes de la fecha límite?

Quienes omitan la renovación se expone a multas de tránsito de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización, UMA.

Además, las autoridades pueden retirar las láminas vencidas, enviar la unidad al depósito vehicular, corralón, perderás el subsidio de tenencia para los siguientes periodos y quedarás imposibilitado para realizar el trámite de verificación vehicular.