OFICIAL: Habrá más policías de tránsito en CDMX para infracciones: ¿Quién podrá multarte?

El número de policías que pueden levantar infracciones de tránsito en la Ciudad de México (CDMX) aumentó significativamente desde el pasado jueves 11 de junio de 2026, al pasar de mil tres oficiales a mil 287.

En la CDMX existen elementos que están facultados para poder infraccionar a los conductores que incumplan algún Artículo del Reglamento de Tránsito, y estos andan en bicicleta, motocicleta y patrullas.

¿Más policías, menos infracciones de tránsito en CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) busca reforzar el control vial para la movilidad, pero ¿qué opina la gente obre esta medida que busca sancionar infracciones al reglamento de tránsito?

Azteca Noticias hizo un sondeo con algunos automovilistas al respecto de este aumento de policías de tránsito que ya están en activo en distintos puntos de la capital.

“Buena idea cuando verdaderamente alguien la riegue, que cometa una infracción. Mala idea para los que no cometen nada y los infraccionen”, comentó Rodolfo, automovilista.

Buscan mejorar movilidad en CDMX con más policías de tránsito

La SSC de CDMX informó que este incremento en el número de agentes de tránsito es con la finalidad de desarrollar estrategias que mejoren la movilidad en la capital del país.

Sin embargo, para que no lo sorprendan, las autoridades incluso publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la lista con los nombres y número de placa de los agentes de tránsito que pueden infraccionar ante lo que se considera una violación al reglamento.

Policías de tránsito podrán multar con sistemas tecnológicos

Este aumento de policías se dio tanto en oficiales que pueden emitir multas de manera física como en aquellos agentes que lo hacen mediante sistemas tecnológicos.

Así que, para evitar sorpresas y una afectación al bolsillo por pagar una multa, lo mejor es respetar el Reglamento de Tránsito, incluso por seguridad.

Los oficiales que están facultados para infraccionar deberán identificarse en todo momento y portar sus datos a la vista de los conductores.

Además, en su uniforme deben portar una banda que diga la leyenda “Autorizado para infraccionar”, acompañado de un Código QR.

