Si tu licencia de conducir está por vencer en Nuevo León, este trámite puede ahorrarte filas y tiempo

Si tu licencia de conducir está próxima a vencer o ya expiró, en Nuevo León puedes renovarla sin complicaciones. El trámite está disponible tanto en línea como en las delegaciones del Instituto de Control Vehicular (ICV), siempre que cumplas con los requisitos establecidos.

A continuación te explicamos qué documentos necesitas, cuánto cuesta y qué opciones tienes para obtener nuevamente tu licencia de automovilista, chofer o motociclista.

¿Cuáles son los requisitos para renovar la licencia de conducir en Nuevo León?

Para renovar tu licencia debes cumplir con las condiciones establecidas por el Instituto de Control Vehicular. Si realizas el trámite en línea, la renovación aplica cuando no habrá cambios en tus datos personales; si necesitas modificar información, deberás acudir a una delegación.

En términos generales necesitarás:



Licencia anterior.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio, cuando corresponda.

Realizar el pago de derechos.

Cumplir con los requisitos que determine el ICV para la renovación.

¿Cuánto cuesta renovar la licencia en Nuevo León?

Los costos vigentes para la Renovación Exprés son:

Licencia con vigencia de 3 años: 938 pesos.

Licencia con vigencia de 5 años: 1,408 pesos.

¿Cómo renovar la licencia de conducir en línea?

Si tu información sigue siendo la misma, puedes hacer el trámite desde el portal del Gobierno de Nuevo León.

Los pasos son:



Ingresar al portal de trámites. Capturar los datos solicitados. Realizar el pago en línea. Esperar la confirmación para descargar la versión digital o recoger la licencia física, según la modalidad elegida.

¿Cuándo debes acudir a una delegación para renovar tu licencia de conducir?

Será necesario presentarte en una oficina del ICV cuando:



Necesites actualizar tus datos personales.

No sea posible realizar la renovación en línea.

Requieras validar tu identidad mediante huella digital para la modalidad Exprés.

En Nuevo León, las licencias para automovilista, chofer y motociclista pueden expedirse con una vigencia de tres o cinco años, de acuerdo con la modalidad elegida por el conductor.

