Evita multas al manejar por Edomex: Pasos para tramitar el ‘Pase Turístico’ para autos foráneos; requisitos y todo lo que debes saber

Que no te tomen por sorpresa. Si vas el Estado de México (Edomex) con un vehículo con placas fuera de la Megalópolis, es indispensable contar con el Pase Turístico, un permiso temporal para que este tipo de autos puedan circular por las calles de esta región, pero ¿cuáles son los requisitos clave y cómo puede tramitarse?

¿Qué es el Pase Turístico del Edomex y para qué sirve?

El Pase Turístico es un permiso ambiental expedido por las autoridades del Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México (CDMX), el cual permite que los vehículos foráneos de uso particular transiten por las calles de la Zona Metropolitana de Valle de México.

Este documento permite a los autos de otros estados y extranjeros, circular cualquier día de la semana, sin las restricciones del programa Hoy No Circula.

¿Qué vehículos pueden solicitar el pase turístico y qué placas no aplican?

No todos entran en la lista. El Pase Turístico debe tramitarse por los vehículos de uso particular, no mayores a 15 años de antigüedad del extranjero o foráneos de la CDMX y el Edomex.

Los vehículos que NO deben solicitar este permiso son los que tienen placas de las siguientes regiones:



Ciudad de México.

Estado de México.

Hidalgo.

Morelos.

Puebla.

Querétaro.

Tlaxcala.

El Pase Turístico NO tiene validez en los días que haya contingencia ambiental.

Requisitos para solicitar el Pase Turístico en CDMX

¡Toma nota! Las autoridades del Estado de México (Edomex) compartió los requisitos clave para realizar el Pase Turístico 2026:



Vehículo de uso particular a nombre de una persona física, no mayor a 15 años de antigüedad

Tarjeta de Circulación.

Correo electrónico.

En su caso permiso de importación temporal.

¿Dónde y cómo tramitar el Pase Turístico en Edomex?

Si quieres tramitar el Pase Turístico en Edomex 2026 en línea; te compartimos los siguientes pasos para hacerlo.



Ingresa a la página https://www.paseturistico.cdmx.gob.mx

Inicia sesión con Llave CDMX.

El sistema asocia la placa de un vehículo a tu cuenta. Puedes asociar hasta 3 placas.

Selecciona los días de vigencia del Pase Turístico.

Descarga los documentos generados, imprime y coloca en su vehículo.

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