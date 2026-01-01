No olvides que ya iniciará el reemplacamiento 2026 en el Estado de México (Edomex) y aquí te decimos cómo quedó el calendario oficial para este importante trámite que tendrán que realizar los automovilistas en la entidad.

El gobierno del Edomex dio a conocer una regla de carácter general por la que se estableció el calendario de renovación de placas para el ejercicio fiscal 2026.

Calendario de reemplacamiento en Edomex 2026

La Secretaría de Finanzas del Edomex señaló que “la actualización periódica de las placas de circulación, constituye un mecanismo esencial para mantener un control vehicular eficiente, garantizar la plena identificación de los vehículos que transitan en la entidad”.

El calendario de renovación de placas entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, de acuerdo con el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” .



Terminación de placa de circulación Mes para realizar el trámite 1 y 2 Abril 3 y 4 Mayo 5 y 6 Junio 7 y 8 Julio 9 y 0 Agosto

La renovación de placas, indicó, “permite depurar el padrón vehicular, fomentar la regularización fiscal de las personas contribuyentes y asegurar que la información vinculada a cada vehículo sea veraz, trazable y congruente con los registros administrativos del Estado”.

¿Quiénes tendrán que cambiar de placas en Edomex en 2026?

¿Todos los automóviles tendrán que realizar el trámite de renovación de placas en 2026? El gobierno del Estado de México informó qué personas propietarias o poseedoras de vehículos inscritos en el padrón vehicular de la entidad deberán hacerlo.

Este cambio de placas aplicará para automóviles cuyas placas de circulación hayan sido expedidas en el ejercicio fiscal 2021 y la tarjeta de circulación establezca una vigencia del 1 de enero al 31 de agosto de 2026, ello con base en el último dígito numérico de la placa de circulación.

Mientras que las placas de circulación expedidas de septiembre a diciembre de 2021, conservarán la vigencia señalada en la respectiva tarjeta de circulación, por lo que las personas contribuyentes propietarias o poseedoras, deberán llevar a cabo el trámite de renovación dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento de estas, o bien, de forma anticipada conforme al calendario.

¿Cómo saber la vigencia de tu placa vehicular en Edomex?

Para conocer la vigencia de las placas de tu automóvil, podrás hacerlo a través del sitio de internet https://sfpya.edomexico.gob.mx/controlv/faces/tramiteselectronicos/cv/portalPublico/ConsultaVigenciaPlaca.xhtml?P=2

En este, tendrás que ingresar los números y letras de tu placa sin espacios y dar click en “Aceptar”. El sitio te arrojará la fecha de expedición de tu placa de circulación y vigencia de la misma.

Recuerda que la vigencia de tu placa es de 5 años a partir de su fecha de expedición. La renovación de placas no es por año del modelo del vehículo, sino por el año de expedición de las placas.

¿Cuál es la multa por no reemplacar en el Edomex?

Las personas que no realicen el reemplacamiento vehicular podrían recibir varias sanciones y hasta el pago de una multa, tales como:



Hacerse acreedor a sanciones de tránsito y administrativas, por no portar placas vigentes.



Retiro de las placas de circulación y remisión del vehículo al depósito más cercano.



Ser acreedor a una multa consistente en 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

La UMA actualmente es de $113.14 pesos, aunque esta cantidad se ajusta anualmente y por ahora el monto de 2026 aún no se ha dado a conocer, pero al tomar en cuenta esta cifra, el pago de la multa hasta este momento es de $2 mil 263 pesos.



No poder verificar