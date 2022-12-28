AMLO anuncia reestructuración de deuda externa para 2025

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que su gobierno realizó una reestructuración de la deuda externa para 2025 para que la persona que lo suceda, no tenga que enfrentar los intereses generados, como lo que ocurrió con su administración.

En la mañanera de hoy, López Obrador dijo que será el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien detalle de qué se trata la reestructuración de la deuda externa a partir de 2025.

#EnLaMañanera | Sin dar más detalles, el presidente @lopezobrador_ explicó que se ha reestructurado la deuda externa del país pic.twitter.com/qRsXzyBQdh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 28, 2022

“Ya hicimos una reestructuración de la deuda para que en 2025 el gobierno que llegue, pague la mitad de intereses de deuda de lo que nosotros pagamos cuando entramos en el gobierno”, declaró el mandatario.

Explicó que la reestructuración se dio en los intereses a partir del 2025. “Que en el 25 no tengan presiones financieras, estamos actuando de manera responsable. Ya financieramente lo tenemos resuelto, todo el sexenio, ya estamos pensando hacia adelante”, indicó sobre el final de su sexenio, tiempo que calificó muy difícil porque se empalma con las elecciones.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó el pasado 2 de diciembre que la actual administración encabezada por AMLO adquirió el compromiso de liberar presiones de pago de deuda externa a la siguiente administración, por lo que a partir del 29 de diciembre se hará efectiva la recompra nticipada de un bono con un monto en circulación de 1,200 millones de euros, una tasa cupón de 1.375% y vencimiento original el 15 de enero de 2025.

Con esta operación, detalló Hacienda, los pagos de amortizaciones de la deuda externa del gobierno federal programados para 2025 pasarán a mil 280 millones de dólares en comparación con los mil 240 millones de dólares que se tenían programados a inicios de este año.

¿Qué es la deuda externa que tiene México?

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), la deuda externa que México tiene son los créditos contratados por el sector público con entidades financieras del exterior y pagaderos en el extranjero en moneda diferente a la moneda nacional.

¿Cuánto pagó AMLO a la deuda externa?

Hacienda indicó que en 2022, la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 10 billones 930.6 mil millones de pesos, donde el 79.7% se encuentra denominada en moneda nacional y el 75.6% de los valores gubernamentales están a tasa fija y a largo plazo.

En diciembre de 2022, el gobierno de AMLO anticipó el pago de 896 millones de pesosal Banco Interamericano de Desarrollo (BID).