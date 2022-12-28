¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 28 de diciembre

Este 28 de diciembre, en la mañanera de AMLO se abordaron diversos temas sobre la vida pública del país; este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

AMLO criticó a opositores al carecer de autoridad moral

El Presidente volvió a criticar a sus adversarios pues consideró que no tienen autoridad moral ni elementos o razones de peso para criticar su administración.

"No tienen razones de peso, para no ser radicales y decir que no tienen razón, no tienena autoridad moral", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que debe tener paciencia para combatir a lo que llamó políticos conservadores pic.twitter.com/lrnrW2k8FB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 28, 2022

AMLO anuncia reestructuración de deuda externa para 2025

El Presidente reveló en la mañanera que su gobierno logró que haya una reestructuración de la deuda externa para 2025, con la finalidad de que el próximo gobierno no tenga presiones para pagar los intereses y anunció que el secretario de Hacienda será quien detalle la forma en que se hizo la reestructuración.

"Me acaba de enviar una nota el secretario de Hacienda sobre la deuda, lo que estamos buscando que el próximo gobierno no tenga la presión que nosotros al inicio de gobierno", explicó.

#EnLaMañanera | Sin dar más detalles, el presidente @lopezobrador_ explicó que se ha reestructurado la deuda externa del país pic.twitter.com/qRsXzyBQdh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 28, 2022

AMLO pide a Biden aterrizar en el AIFA

El Presidente López Obrador pidió a su homólogo de Estados Unidos que analice la posibilidad de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) durante su visita en enero para la reunión bilateral y de la Cumbre de Líderes de América del Norte.

"Ojalá y baje ahí el avión del presidente Biden porque además si no aterriza ahí el avión... por amistad y diplomacia le pedimos que su avión aterrice en el AIFA", pidió AMLO en la mañanera.

Además, confirmó que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó su asistencia a la cumbre, que se realizará el próximo el 10 de enero.

#EnLaMañanera | El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó su asistencia a la Cumbre de Líderes de América del Norte que se celebrará este 10 de enero, así lo informó el presidente @lopezobrador_ quien detalló que su avión aterrizará en el #AIFA pic.twitter.com/mMDUD6Nv5H — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 28, 2022

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

El Presidente López Obrador abordó diversos temas como las publicaciones de la oposición en la prensa, lo que hará después de su retiro, además de la reestructuración de la deuda externa. Estas son las frases más destacades de AMLO en la mañanera de hoy 28 de diciembre.