“Reforma al Poder Judicial no refleja necesidades del sistema”, aseguran en foro

Durante el octavo foro de la Reforma Judicial, los juzgadores expresaron su preocupación ante lo que consideran una campaña de desprestigio en su contra. En Coahuila, trabajadores del Poder Judicial exigieron ser escuchados por los legisladores, argumentando que su labor no debe ser sinónimo de corrupción.

Reforma al Poder Judicial no refleja necesidades del sistema

José Alfonso Montalvo, consejero de la Judicatura Federal, señaló que el actual diálogo sobre la reforma judicial no refleja las necesidades del sistema. En lugar de un enfoque constructivo, se ha creado una narrativa que culpa al Poder Judicial de la inseguridad pública en el país. Montalvo enfatizó que esta percepción errónea no considera las complejidades del sistema judicial y las verdaderas problemáticas que enfrentan los ciudadanos al interactuar con él.

“Esto en lugar de un dialogo constructivo es una narrativa unilateral que no refleja las necesidades ni las complejidades del sistema judicial, en realidad en buena parte solo han servido para generar opinión pública sobre la falsa idea de que el poder judicial de la federación es el culpable del ambiente de inseguridad pública que se vive en este país”, refirió el consejero.

Defensores de la Independencia Judicial

Los trabajadores del Poder Judicial, como Diana Berenice López, afirmaron que no son corruptos y que su trabajo es fundamental para la justicia en México. López destacó que la narrativa negativa ha generado un ambiente de desconfianza hacia el sistema judicial, que debería ser abordado mediante un diálogo inclusivo y constructivo.

“Hemos decidido que se les de la palabra a las personas que seleccionen... no tenemos ningún inconveniente ni objeción en escucharlos (...) No somos corruptos... Se ha dedicado a decir que el Poder Judicial de la Federación es corrupto y no lo es”, destacó.

Para la magistrada Taissia Cruz Parcero, directora General del Instituto Federal de Defensoría Pública aseguró que en muchas ocasiones los jueces incomodan a otros poderes, por esto se encuentran discutiendo el tema de la reforma.

“Muchas veces las decisiones de las jueces y los jueces incomodan a los otros poderes y esa incomodidad es la que nos tiene aquí discutiendo una iniciativa de reforma que a partir de una legítima exigencia social de justicia en su parte esencial pretende socavar la independencia judicial”, sentenció.