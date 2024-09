¿La Reforma Judicial realmente le dará poder de elección al pueblo?

La Reforma Judicial es una trampa con la cual el Poder Ejecutivo y Legislativo buscan apoderarse del control en el Poder Judicial, mientras al ciudadano le ofrecen la falsa idea de que elegirá a quienes ocupen los puestos de jueces, magistrados y ministros. Así lo denuncian jueces y magistrados federales.

“Es una mentira realmente quien elige va a ser precisamente el partido en el poder ellos van a elegir porque son de acuerdo a esta reforma una parte va a ser el ejecutivo federal, otro el legislativo federal y ahí está precisamente la trampa.”, señala Salvador Martínez, Juez de Distrito.

Ciudadanos solo votarán por los candidatos que el régimen proponga: Expertos

Advierten que en realidad el ciudadano sólo votará por las personas que el régimen lleve a la boleta y que por supuesto serán afines.

Por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) habrá 10 candidatos propuestos por el Ejecutivo, 10 por el Legislativo y 10 por el Poder Judicial.

“Se pretende establecer que esto es para democratizar para que el pueblo participe pero en realidad lo que van a hacer es presentar a los candidatos dentro del oficialismo porque ellos los van a tomar del Legislativo que ellos dominan el Ejecutivo que ellos dominan.”, indica Mauricio Torres, Magistrado Federal.

Candidatos del Poder Judicial deberán enfrentar el desprestigio que del que han sido objeto

El magistrado Torres advierte que será difícil competir, en especial por el desprestigio del que han sido objeto los juzgadores y porque se enfrentarán a una estructura partidista .

La estructura simplemente que ellos tienen organizada como partido político les va a generar una ventaja abismal frente a nosotros.

Expertos indican que ninguna Reforma Judicial servirá si no mejoran los Ministerios Públicos

Para otros magistrados como el magistrado federal, Adrián Rivera, la reforma como está planteada es solo un espejismo de la justicia, ya que no resolverá ningún problema de los que afectan a los ciudadanos comunes, pero si le quitara el freno a los abusos del poder.

El Poder Judicial es un contrapeso. El Poder Judicial pone límites, cuando hay un abuso sobre todo del Estado que considera que considera un juez que es incorrecto conforme a la constitución y los derechos humanos, pues lo que se quiere es cooptar el poder a través de jueces y magistrados a modo.

Finalmente todos coinciden en que no habrá Reforma Judicial que sirva si no mejoran los Ministerios Públicos , si no se profesionaliza a las policías y si no se respeta la autonomía de los jueces.