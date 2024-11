Advierten que propuestas de leyes secundarias a reforma judicial no tienen reglas claras

Las propuestas de leyes secundarias de la reforma judicial no tienen reglas claras para sancionar a los jueces, en ella se incluyeron conceptos ambiguos como faltas a la moral, descuido, reincidencia o conductas claramente arbitrarias, que estarán sujetas a la interpretación del tribunal de disciplina.

Así lo advirtieron magistrados de circuito en la conferencia matutina de los jueces realizada este viernes, en donde agregaron que si prosperan los amparos, de los cuales hay decenas en curso, en contra de la reforma, las leyes secundarias también caerían, señaló el juez Juan José Olvera.

“Es parte de un proceso secundario a una ley cuestionada a una reforma constitucional cuestionada que tiene que ver con esto, decir que si prosperan los juicios de amparo contra la reforma constitucional, pues estas leyes secundarias también caerían por vía de consecuencia como si fueran brazos de un árbol que ha de derribarse porque el tronco está contaminado, sigue en la misma suerte tendrán ese mismo problema de origen”, apuntó.

Prórroga del INE y la elección judicial

Sobre la prórroga de 90 días solicitada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la elección judicial , dijeron que se establecieron plazos muy limitados en la ejecución de la reforma, que ha dejado con un margen reducido a las autoridades encargadas de llevarla a cabo.

“Que se hubieran establecido plazos tan limitados para todos los aspectos como para emitir toda la reglamentación, incluía la electoral con fecha de caducidad para el 15 de diciembre, pues ocasiona, ocasiona todo lo que hoy estamos viviendo que quienes tienen que ejecutarlas no encuentran el camino para hacerlo y no lo encuentran porque se trata de un tema inédito complejo masivo que supera incluso todos los estándares que tenían establecidos para una elección presidencial de legisladores y de presidencia de la república por el número de personas que habrán de estar sometidas a las urnas”, agregó Olvera.

Además, existen controversias promovidas por juzgadores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por haber entregado las listas para la tómbola a pesar de las suspensiones y otra por la sentencia del tribunal electoral que dio luz verde al INE para el proceso.

Señalan que Tribunal Electoral no tiene facultades ante suspensiones

Reiteraron que el Tribunal Electoral carece de facultades para resolver sobre suspensiones en los juicios de amparo.

“Y esta decisión del Tribunal Electoral lo que sí generó desde luego es mayor inseguridad jurídica porque entonces las propias autoridades dicen, pues yo tengo que cumplir con el amparo, el Tribunal Electoral me dijo que no, el Tribunal Electoral no tiene ninguna competencia para establecer cuestiones de amparo por eso yo creo que sí es importante que la Suprema Corte en su momento se pronuncie para ya dar coherencia y que la las propias autoridades sepan qué deben hacer, pero hoy les decimos y para esto son estas conferencias, si no acatan estas suspensiones pueden ser sujetas de responsabilidad penal, si no les gustan estas suspensiones pueden entonces combátanlas hay recursos”.