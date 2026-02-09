Denuncian detención arbitraria de influencers del colectivo “El 4tico” en Cuba

A través de redes sociales se denunció que el régimen cubano detuvo de forma arbitraria a Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas, dos jóvenes influencers del colectivo “el 4tico”.

Con una carta publicada en redes sociales se dio a conocer que Zayas ya sabía sobre su posible arresto al formar parte de una organización incómoda para la dictadura cubana.

La embajada de Estados Unidos en Cuba también se unió a la petición de que se respeten los derechos humanos de los influencers.