Registro de celulares: prisa, fallas y dudas sobre la protección de millones de usuarios

El nuevo registro de celulares en México fue presentado como una medida para fortalecer la seguridad y combatir delitos como la extorsión; sin embargo, especialistas en telecomunicaciones y ciberseguridad han encendido las alertas sobre sus posibles riesgos.

Con más de 161 millones de líneas activas al cierre de 2025, la creación de una base de datos masiva plantea desafíos técnicos y de protección de información que, según expertos, no han sido plenamente considerados.

Señalan que el sistema fue diseñado con premura, sin pruebas suficientes ni garantías claras de resguardo de datos personales. Además, advierten que esta medida no necesariamente reducirá los ilícitos, ya que los mecanismos de extorsión suelen adaptarse rápidamente.

La preocupación principal radica en la posibilidad de filtraciones o vulneraciones, especialmente en un contexto donde antecedentes recientes han puesto en duda la capacidad de las autoridades para proteger información sensible de millones de usuarios.

