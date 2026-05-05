¿A cuánto está el dólar hoy? Así cierra el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores para mayo 2026

¡Atención, mexicanos! El precio del dólar estadounidense continúa arriba de los 18 pesos tras varias semanas de volatilidad. Te compartimos el tipo de cambio en México para este 4 de mayo 2026.

La Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México en mayo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 4 de mayo de 2026, en $16.10 pesos la compra y en $18.19 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

Por otro lado, el dólar canadiense se ubica en $10.65 pesos la compra y en $13.89 pesos la venta.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores HOY 4 de mayo 2026

El índice S&P/BMV IPC, que agrupa a las empresas más importantes que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, registró una caída de 0.85%, lo que equivale a una baja de 574.49 puntos, para ubicarse en 67,283.6 unidades.

Este desempeño refleja una jornada negativa en los mercados, donde predominó la presión a la baja en el valor de las acciones. A pesar de ello, el volumen de operación fue significativo, con más de 181.5 millones de títulos negociados, lo que indica una participación activa de inversionistas durante la sesión.

En términos generales, el descenso del índice sugiere cautela o toma de ganancias por parte de los participantes del mercado, en un contexto donde diversos factores económicos y financieros pueden influir en el comportamiento bursátil.

Cierre del Bitcoin HOY 6 de mayo 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de lunes 4 de mayo 2026, en 79 mil 926 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 1.74% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda termina el día con un aumento en su valor para el primer lunes del mes.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 400 mil 364 pesos por unidad.

Precio del petróleo supera los cien dólares el primer lunes de mayo 2026

El precio del petróleo subió alrededor de un 6% al comienzo de la semana, ya que Irán intensificó sus ataques contra los Emiratos Árabes Unidos y los barcos en el Golfo Pérsico en las últimas 24 horas, la escalada más grave desde que entró en vigor un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán a principios de abril.

