tva (1).png

¿Qué pasa en las carreteras de México HOY? Cierres y tráfico en autopistas para este 5 de mayo 2025; tramos afectados

Estas son las carreteras de México afectadas por los bloqueos, manifestaciones y accidentes en este 5 de mayo 2026; conoce los tramos con cierres y tráfico.

Bloqueos en carreteras de México HOY 5 de mayo 2026: Cierres y tráfico en autopistas este martes
¿Qué pasa en las carreteras de México este martes?|X: @GN_CARRETERAS

Escrito por: Felipe Vera,Fernanda Benítez

¡Checa el tráfico antes de salir de casa! Algunas carreteras de México presentan afectaciones viales por los bloqueos, accidentes o cierres de circulación por manifestantes para este martes 5 de mayo 2026; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las últimos noticias EN VIVO sobre el avance en las distintas carreteras de México.

¿Hay loqueos en carreteras de México? Cierres y tráfico en autopistas este 5 de mayo 2026

Cierre en la carretera La Tinaja-Cosoleacaque

Un accidente provocó el cierre parcial en la circulación de la carretera La Tinaja-Cosoleacaque, cerca del kilómetro 170+00; piden atender las indicaciones viales.

Tags relacionados
México Carreteras en México Accidentes en México

Notas