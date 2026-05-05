¿Qué pasa en las carreteras de México HOY? Cierres y tráfico en autopistas para este 5 de mayo 2025; tramos afectados

¡Checa el tráfico antes de salir de casa! Algunas carreteras de México presentan afectaciones viales por los bloqueos, accidentes o cierres de circulación por manifestantes para este martes 5 de mayo 2026; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las últimos noticias EN VIVO sobre el avance en las distintas carreteras de México.