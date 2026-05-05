¿Qué pasa en las carreteras de México HOY? Cierres y tráfico en autopistas para este 5 de mayo 2025; tramos afectados
Estas son las carreteras de México afectadas por los bloqueos, manifestaciones y accidentes en este 5 de mayo 2026; conoce los tramos con cierres y tráfico.
¡Checa el tráfico antes de salir de casa! Algunas carreteras de México presentan afectaciones viales por los bloqueos, accidentes o cierres de circulación por manifestantes para este martes 5 de mayo 2026; se recomienda tomar precauciones.
Azteca Noticias te comparte las últimos noticias EN VIVO sobre el avance en las distintas carreteras de México.
¿Hay loqueos en carreteras de México? Cierres y tráfico en autopistas este 5 de mayo 2026
Cierre en la carretera La Tinaja-Cosoleacaque
Un accidente provocó el cierre parcial en la circulación de la carretera La Tinaja-Cosoleacaque, cerca del kilómetro 170+00; piden atender las indicaciones viales.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #VehículoCalcinado cerca del km 170+00, de la carretera Ent. La Tinaja-Cosoleacaque. Atienda Indicación Vial. pic.twitter.com/Od2Y70uhFv— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 5, 2026