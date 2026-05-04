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¿Hay bloqueos en carreteras de México HOY? Cierre y tráfico en autopistas para este 4 de mayo 2026

Estas son las carreteras de México afectadas por los bloqueos, manifestaciones o accidentes durante este lunes 4 de mayo 2026; toma precauciones.

Bloqueos en carreteras de México HOY 4 de mayo 2026: Cierre y tráficos en autopistas para este lunes
¿Qué pasa en carreteras de México hoyn4 de mayo 2026?|X: @GN_CARRETERAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Cuidado con el tráfico! Algunas carreteras de México presentan afectaciones viales por los bloqueos, accidentes o cierres de circulación por manifestantes para este lunes 4 de mayo 2026; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las últimos noticias EN VIVO sobre el avance en las distintas carreteras de México.

¿Qué pasa en carreteras de México HOY 4 de mayo 2026? Cierres y tráfico en autopistas

Cierre parcial en autopista Cuernavaca-Acapulco; tramos afectados

La volcadura de un tracto camión provocó el cierre parcial en la autopista Cuernavaca-Acapulco, cerca del kilómetro 37; piden atender las indicaciones viales.

Cierre total en carretera de Puebla por grave accidente

Se registra cierre total en la carretera Córdoba-Puebla debido a un grave accidente ocurrido cerca del kilómetro 171+200, a la altura del municipio de Quecholac, en dirección a Puebla.

Autoridades piden tomar precauciones y atender las indicaciones viales.

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