¿Hay bloqueos en carreteras de México HOY? Cierre y tráfico en autopistas para este 4 de mayo 2026
Estas son las carreteras de México afectadas por los bloqueos, manifestaciones o accidentes durante este lunes 4 de mayo 2026; toma precauciones.
¡Cuidado con el tráfico! Algunas carreteras de México presentan afectaciones viales por los bloqueos, accidentes o cierres de circulación por manifestantes para este lunes 4 de mayo 2026; se recomienda tomar precauciones.
Azteca Noticias te comparte las últimos noticias EN VIVO sobre el avance en las distintas carreteras de México.
¿Qué pasa en carreteras de México HOY 4 de mayo 2026? Cierres y tráfico en autopistas
Cierre parcial en autopista Cuernavaca-Acapulco; tramos afectados
La volcadura de un tracto camión provocó el cierre parcial en la autopista Cuernavaca-Acapulco, cerca del kilómetro 37; piden atender las indicaciones viales.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) May 4, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 327, dirección Acapulco. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de tracto camión). Maneja con precaución.
Cierre total en carretera de Puebla por grave accidente
Se registra cierre total en la carretera Córdoba-Puebla debido a un grave accidente ocurrido cerca del kilómetro 171+200, a la altura del municipio de Quecholac, en dirección a Puebla.
Autoridades piden tomar precauciones y atender las indicaciones viales.
#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 171+200, de la carretera Córdoba - Puebla, a la altura del Mpio. Quecholac con dirección a Puebla. Atienda Indicación Vial. pic.twitter.com/1neVx6b2G7— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 4, 2026