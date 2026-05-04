¡Cuida tu bolsillo! Consulta el precio de la gasolina en México este lunes 4 de mayo; ¿va a afectar a tu cartera?

¿Golpe a tu bolsillo? Este lunes 4 de mayo comenzó movido para quienes quieren cargar gasolina en México. No es solo tu imaginación: el precio del combustible resiente todo lo que sucede internacionalmente.

En México, el promedio nacional de la gasolina regular está en $23.67, la Premium en $28.34 y el diésel en $28.11. Si usas gas natural, el promedio anda en los $12.60.

¿Por qué los precios de la gasolina están así?

El precio del petróleo subió un 5% de golpe este lunes. ¿Qué pasó? Irán asegura que interceptó un barco de guerra de Estados Unidos en el Estrecho de Ormuz, e incluso hubo rumores de ataques con misiles que Washington ya salió a desmentir.

Aunque los conflictos no involucran directamente a México, el mercado se mueve y eso termina afectando lo que pagamos.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Monterrey y Guadalajara hoy?

Si vives en el norte o en el occidente, la cartera lo siente más. En Monterrey, la regular ya llegó a los $24.00, mientras que la Premium es de las más caras del país con $29.46.

En Guadalajara la situación es casi igual, con la regular en $23.99 y el diésel en $28.35. Ambas ciudades superan por mucho los promedios nacionales, lo que pone a sufrir a los transportistas y a quienes usan su coche a diario.

CDMX y Edomex: precio de la gasolina en el centro del país

En la Ciudad de México, la gasolina regular se mantiene en un promedio de $23.80 y la Premium en $28.48. El Estado de México sigue siendo una opción un poco más amable para el bolsillo, con la regular en $23.66 y una Premium que, a diferencia de la capital, no llega a los 28 pesos, quedándose en $27.87.

Si vives en los límites de ambas entidades, te conviene cargar del lado mexiquense.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Tamaulipas?

Por su cercanía con la frontera, Tamaulipas tiene los precios de gasolina más bajos de la repúbloca. Allá la gasolina regular se vende en $21.92 y la Premium en $25.56. Es una diferencia de casi dos pesos por litro comparado con el centro del país.

Por su parte, Guerrero se mantiene cerca del promedio con la regular en $23.74.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Convertido a pesos y litros, el precio en Estados Unidos también está elevado debido a la misma crisis petrolera. Allá, la regular promedia los $4.45 dólares por galón, la Premium $5.31 y el diésel está por las nubes en $5.64.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque de gasolina hoy?

Si tu tanque es de alrededor de 40 a 65 litros, esto te debería costar llenarlo:

Regular: $946.8 - $1538.5

Premium: $1133.6 - $1842.1