Precio de la gasolina hoy martes 5 de mayo: ¿Cuánto cuesta llenar el tanque en México?

Este martes, el precio de la gasolina sigue reflejando la inestabilidad que provocan los conflictos en el mundo. A nivel nacional, el promedio de la gasolina regular está en $23.68, la Premium en $28.36 y el diésel en $28.06.

Para los que usan gas natural, el promedio se queda en $12.60, manteniendo su ventaja como la opción más económica.

Los precios son consecuencia del choque entre Irán y Estados Unidos por el Estrecho de Ormuz; cualquier rumor de misiles o barcos detenidos hace que el miedo a que falte gasolina en el mundo mantenga los costos algo altos.

Precio de la gasolina en Monterrey y Guadalajara

Si te toca cargar en el norte o en Jalisco, el golpe al bolsillo es más fuerte. En Monterrey, la regular ya se vende en $24.00, mientras que la Premium toca los $29.47.

En Guadalajara la situación es la siguiente: la regular promedia los $23.99 y la Premium los $29.16. Son las ciudades donde llenar el tanque se ha vuelto una misión de lujo.

¿Cuál es el precio de la gasolina en la CDMX y en el Edomex HOY?

En la Ciudad de México, la regular se mantiene estable en los $23.80, pero la Premium subió un poco respecto ayer para llegar a los $28.51. Como ya es costumbre, si cruzas al Estado de México puedes ahorrar unos centavos, ya que ahí la regular promedia los $23.66 y la Premium se queda en los $27.87.

Precio de la gasolina en Tijuana y Zacatecas

Tijuana sigue siendo un alivio para los fronterizos con la regular en $22.94, un precio mucho más bajo que en el centro del país. Por otro lado, en Zacatecas la situación es más tensa; la regular ya alcanzó los $23.94, casi empatando con las ciudades más caras.

El diésel en tierras zacatecanas también es de los más elevados, vendiéndose en $28.05.

Precio de la gasolina en Estados Unidos

Si piensas que del otro lado de la frontera la vida es más barata, los números dicen lo contrario. En Estados Unidos, la gasolina regular promedia los $4.48 dólares por galón y la Premium ya superó los $5.34.

El conflicto con Irán les está pegando directo a ellos también, confirmando que mientras el Estrecho de Ormuz sea zona de guerra, nadie tendrá gasolina barata.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque de gasolina HOY marte 5 de mayo?

Si tu tanque tiene una capacidad de entre los 40 a 60 litros, esto es lo que te costaría llenarlo:

Gasolina regular: $947.2 a $1420.8

Gasolina premium: $1134.4 a $1701.6