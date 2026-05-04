Precio del dólar hoy: El billete verde se encarece este 4 de mayo; consulta compra y venta

El conflicto en el Estrecho de Ormuz, donde Irán asegura haber encarado a un barco de guerra de Estados Unidos, provocó que el petróleo diera un salto del 5% y el precio del dólar recuperara terreno frente a casi todas las monedas mundiales.

El precio del dólar sube por el conflicto externo

A nivel mundial, el índice que mide la fuerza del dólar subió un 0.3%. En las ventanillas de Banco Azteca, esto se traduce en que el dólar se compra en $15.90 y se vende en $18.39. Si tienes pensado viajar al norte o necesitas pagar deudas en billete verde, hoy el precio está bajo el efecto del estrés internacional.

El reporte de supuestos misiles fue suficiente para que los inversionistas corrieran a refugiarse en el dólar.

Precio del dólar en Tijuana

En las casas de cambio de Tijuana, el dólar se mantiene mucho más estable y competitivo que en el resto del país. Ahí puedes encontrar la compra en $16.60 y la venta en $16.90.

Es una diferencia notable frente a los precios bancarios de la CDMX, reflejando el flujo constante de efectivo que se mueve en el día a día de la zona fronteriza.

¿A cuánto está el dólar canadiense hoy?

El dólar canadiense también registró movimientos este lunes, cotizándose para la compra en $11.35 y para la venta en $13.89. Aunque es una moneda con menos volumen de búsqueda, para los que tienen negocios de exportación o familiares en el país del norte, este ligero ajuste también pesa en las cuentas finales del mes.

Precio del bitcoin hoy 4 de mayo

El mundo de las criptomonedas no se quedó quieto ante el ruido de la guerra. En México, el Bitcoin amaneció de malas, con una caída del 1.41%, situándose en un millón 375 mil 335.9 pesos. Curiosamente, en Estados Unidos la historia es otra: allá subió un ligero 0.43% para tocar los 78 mil 898 dólares.

Mientras el dólar recupera su precio, las acciones en Europa y los precios de los bonos cayeron tras las noticias sobre los supuestos ataques en el mar. Con el petróleo disparado y un Donald Trump prometiendo asistencia a barcos varados, el mercado espera que las aguas se calmen.