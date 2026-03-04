Beca “Rita Cetina” abre registro para primaria: pasos para no perder el apoyo de 2,500 pesos

¡Atención, alumnos! La Beca "Rita Cetina" ya inició el registro para que todos los alumnos que cursan la primaria en escuelas públicas puedan recibir un apoyo único de 2 mil 500 pesos, ayudando a las familias a cubrir gastos escolares.

Si todavía no eres beneficiario del programa y quieres registrar a tu hijo, en Azteca Noticias te decimos los documentos indispensables y el paso a paso de la inscripción.

¿Cuándo termina el registro de la Beca "Rita Cetina"?

A diferencia del apoyo para secundaria, que entrega mil 900 pesos bimestrales, el programa para primaria consiste en un pago único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, pensado para que las familias puedan comprar útiles escolares.

En este caso, todas las escuelas públicas participan, y el registro estará abierto del 2 al 19 de marzo en la página oficial: www.becaritacetina.gob.mx

Para completar el proceso, el padre, madre o tutor necesita una Llave MX, una cuenta gratuita que busca que los interesados suban sus documentos oficiales para poder realizar trámites en línea.

Documentos necesarios para el registro de la Beca "Rita Cetina"

Es importante que, antes de iniciar el registro en línea, tengas a la mano los siguientes documentos:

De la madre, padre o tutor:



CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio reciente (máximo 3 meses)

Del estudiante:



CURP

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

Los pasos para poder realizar el registro a la beca "Rita Cetina"

¡Toma nota! El proceso es muy sencillo, pero es importante verificar que todos los datos sean correctos para que el programa no rechace tu solicitud.



Entra a www.becaritacetina.gob.mx Inicia sesión con tu Llave MX o créala si no la tienes. Llena tus datos y sube tus documentos. Registra al estudiante usando su CURP y CCT. Descarga tu comprobante y ¡listo!

Es fundamental contar con tu Llave MX para el registro. Si aún no la tienes, puedes crearla durante el proceso siguiendo estos pasos:

