Beca “Rita Cetina” abre registro para primaria: pasos para no perder el apoyo de 2,500 pesos
Del 2 al 19 de marzo estará abierto el registro de la Beca “Rita Cetina” para nivel primaria; los alumnos podrán recibir un apoyo único de 2,500 pesos.
¡Atención, alumnos! La Beca "Rita Cetina" ya inició el registro para que todos los alumnos que cursan la primaria en escuelas públicas puedan recibir un apoyo único de 2 mil 500 pesos, ayudando a las familias a cubrir gastos escolares.
Si todavía no eres beneficiario del programa y quieres registrar a tu hijo, en Azteca Noticias te decimos los documentos indispensables y el paso a paso de la inscripción.
¿Cuándo termina el registro de la Beca "Rita Cetina"?
A diferencia del apoyo para secundaria, que entrega mil 900 pesos bimestrales, el programa para primaria consiste en un pago único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, pensado para que las familias puedan comprar útiles escolares.
En este caso, todas las escuelas públicas participan, y el registro estará abierto del 2 al 19 de marzo en la página oficial: www.becaritacetina.gob.mx
Para completar el proceso, el padre, madre o tutor necesita una Llave MX, una cuenta gratuita que busca que los interesados suban sus documentos oficiales para poder realizar trámites en línea.
🔴 ¡Ya está abierto el registro a la #BecaRitaCetina para primaria! 👧🏻👦🏻— Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) March 3, 2026
Es para todas y todos los alumnos de planteles públicos, de todos los grados. Otorga un apoyo anual para la compra de útiles y uniformes escolares. 📐🎒
✅ Realiza el registro en https://t.co/S9uHfs1Z50 pic.twitter.com/tgdv9Xkm8v
Documentos necesarios para el registro de la Beca "Rita Cetina"
Es importante que, antes de iniciar el registro en línea, tengas a la mano los siguientes documentos:
De la madre, padre o tutor:
- CURP
- Número de celular
- Correo electrónico
- Identificación oficial digitalizada
- Comprobante de domicilio reciente (máximo 3 meses)
Del estudiante:
- CURP
- Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela
Los pasos para poder realizar el registro a la beca "Rita Cetina"
¡Toma nota! El proceso es muy sencillo, pero es importante verificar que todos los datos sean correctos para que el programa no rechace tu solicitud.
- Entra a www.becaritacetina.gob.mx
- Inicia sesión con tu Llave MX o créala si no la tienes.
- Llena tus datos y sube tus documentos.
- Registra al estudiante usando su CURP y CCT.
- Descarga tu comprobante y ¡listo!
Es fundamental contar con tu Llave MX para el registro. Si aún no la tienes, puedes crearla durante el proceso siguiendo estos pasos:
- Ingresa tu CURP y selecciona “No soy un robot”.
- Verifica tus datos y completa tu domicilio, teléfono o correo electrónico.
- Crea una contraseña segura y acepta el Aviso de Privacidad.
- Llena el captcha y haz clic en Finalizar.