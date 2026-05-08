¿Sin registro? INE dará respuesta a denuncia contra Morena por presuntos nexos criminales; la fecha clave

La confrontación política entre el PRI y Morena escaló a un nuevo nivel luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que ya analiza la denuncia presentada por el dirigente priista Alejandro Moreno para solicitar que Morena pierda su registro como partido político por presuntos vínculos con el crimen organizado.

¿Cuándo decidirán si Morena pierde su registro?

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que será la próxima semana cuando el organismo electoral emita una respuesta formal sobre el recurso presentado por el PRI. Según explicó, el análisis se está realizando desde un enfoque estrictamente jurídico y no político.

Durante una conferencia de prensa, Taddei señaló que distintas áreas técnicas del instituto participan en la revisión del caso, entre ellas la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

La funcionaria aseguró que cualquier denuncia recibida por la oficialía de partes debe ser atendida sin importar quién la presente.

“Todo documento que se reciba es digno de atención y estamos obligados a dar una respuesta”, expresó la titular del INE.

La presidenta del @INEMexico, Guadalupe Taddei, confirmó que dará respuesta a la denuncia del @PRI_Nacional que busca quitarle el registro a @PartidoMorenaMx por “narcopartido”.



El caso abre un choque institucional sobre si el #INE puede cancelar al partido oficial por vínculos… pic.twitter.com/Y1mLrD8UAT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 8, 2026

Alejandro Moreno acusa a Morena de operar con apoyo del crimen organizado

La denuncia fue presentada por el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien lanzó fuertes acusaciones contra Morena al señalar que supuestamente recibió financiamiento del Cártel de Sinaloa durante la campaña de 2021 en la que Rubén Rocha Moya obtuvo la gubernatura de Sinaloa.

El también senador priista elevó el tono del discurso al asegurar que Morena “no es un partido político”, sino “un cártel del crimen organizado”. Con ello, el PRI busca colocar nuevamente en la agenda pública los señalamientos sobre presuntos vínculos entre actores políticos y grupos criminales.

Moreno incluso afirmó que Rocha Moya debería enfrentar a la justicia estadounidense y habló abiertamente de una posible extradición, declaraciones que vuelven a tensar el ambiente político entre oposición y oficialismo.

Las acusaciones llegan en un momento delicado para Morena, que en las últimas semanas ha enfrentado críticas y señalamientos desde distintos sectores de la oposición por temas relacionados con seguridad, violencia y presuntos nexos de algunos perfiles políticos con grupos criminales.

El INE tendrá que decidir si la denuncia procede o se desecha

Aunque las declaraciones del PRI han generado fuerte ruido político y mediático, el INE deberá determinar primero si existen elementos suficientes para admitir o desechar la solicitud.

Especialistas electorales han señalado anteriormente que retirar el registro a un partido político es una de las sanciones más graves dentro del sistema electoral mexicano y requiere pruebas contundentes, además de procedimientos complejos.