CDMX extiende horario para tramitar licencia de conducir: ¿a qué hora cerrarán? Lista de módulos

¡Atención conductores! La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México anunció la ampliación del horario en los módulos fijos y móviles para que puedas tramitar tu licencia de conducir de la CDMX, entre otros documentos ¿Hasta qué hora cerrarán?

¿Hasta que hora atenderán los módulos para tramitar la licencia de CDMX?

En la CDMX hay 13 módulos para tramitar la licencia de manejo, de estos cuatro son fijos y nueve son móviles.

La información oficial de la Secretaría de Movilidad confirma que el horario de atención a las personas se extenderá los días sábado. Ahora los 13 módulos estarán abiertos a partir de las 9:00 horas y hasta las 13:00 horas.

¿Qué trámites se podrán hacer en los módulos de la Semovi con el horario ampliado?

Las personas que acudan a estos módulos de la Semovi podrán presentarse para llevar a cabo el trámite de:



Expedición de licencias

Emplacamiento

Reposición de tarjetas de circulación

Permisos para conducir

Ahora quienes por distintos motivos no pueden acudir en horarios laborales, tendrán la opción de asistir dentro del horario de atención que se amplió.

¿Dónde se ubican los módulos de la Semovi para la licencia en CDMX?

Si estás por llevar a cabo el trámite de la expedición de tu licencia, emplacamiento, reposición de tarjetas de circulación y permisos para conducir, podrás hacerlo en los siguientes módulos. Estas son las ubicaciones y los servicios que se otorgarán en cada uno de ellos:

Macromódulo fijo: Av. Andrés Molina Enríquez, San Andrés Tetepilco, en la alcaldía Iztapalapa, que tendrá un horario especial de 9:00 a 14:00 h para realizar el trámite de expedición y reposición de licencias.

Módulo fijo Agencias y Licencias: Av. Insurgentes Sur #263, 1er. piso, col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. Trámites de control vehicular, expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2, y permisos para conducir.

Módulo fijo División del Norte: Av. Municipio Libre #314, col. Emperadores, alcaldía Benito Juárez. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias.

Módulo fijo Galerías: Cto. Int. Melchor Ocampo #193, local J24, 1er. piso, col. Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. Trámites de control vehicular, únicamente de empresas.

Módulo móvil 1: Av. Universidad #936, col. Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, en el estacionamiento de Walmart. Trámites de placas conmemorativas.

Módulo móvil 29: Jesús García #50, col. Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, en la explanada de la alcaldía. Trámites de placas conmemorativas.

Módulo móvil Compra Segura: Enrique Contel #361, col. Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa, dentro del módulo de Compra Segura de la Fiscalía. Trámites de placas conmemorativas.

Módulo móvil 2: Calz. Chabacano #43, col. Asturias, alcaldía Cuauhtémoc, en el estacionamiento de Mega Soriana. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencia.

Módulo móvil 5: Av. Nextengo #78, col. Santa Cruz Acayucan, alcaldía Azcapotzalco, en el estacionamiento de Walmart. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencia.

Módulo móvil 11: El Zarco, Av. 510 #1, col. Pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero, en el estacionamiento del Servicio de Transportes Eléctricos. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencia.

Módulo móvil 14: Calz. La Viga #1381, col. El Retoño, alcaldía Iztapalapa, en el estacionamiento de Mega Soriana. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2, y permisos para conducir.

Módulo móvil 18: Calz. de Tláhuac #5662, col. San Lorenzo Tezonco, alcaldía Tláhuac, en el estacionamiento de Walmart. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias.

Módulo móvil 20: Calz. Acoxpa #436, col. Ex Hacienda Coapa, alcaldía Tlalpan, en el estacionamiento de Walmart. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2, y permisos para conducir.

