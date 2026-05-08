¡Qué no te sorprendan los polis! Así queda el Hoy No Circula para este viernes en CDMX y Edomex

Si planeas salir este viernes 8 de mayo de 2026 en la Ciudad de México o el Estado de México, más vale que revises primero el programa Hoy No Circula para evitar multas, corralón y dolores de cabeza.

Como ocurre diariamente, las restricciones vehiculares aplican para ciertos automóviles dependiendo del color del engomado, terminación de placas y holograma de verificación. Las autoridades ambientales mantienen estas medidas con el objetivo de reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Aquí te contamos qué vehículos descansan este viernes, cuáles son los municipios donde aplica el programa y cuánto podrías pagar si no respetas las restricciones.

¿Qué autos no circulan el viernes 8 de mayo de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, este viernes 8 de mayo no podrán circular los vehículos con:



Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Hologramas 1 y 2

La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana y hasta las 10:00 de la noche.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | X: @CAMegalópolis

Los autos con holograma 0 y 00, así como vehículos eléctricos e híbridos, están exentos del programa y sí pueden circular normalmente.

También quedan exentos motocicletas, transporte público, unidades de emergencia y vehículos para personas con discapacidad que cuenten con autorización correspondiente.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

El programa no solo funciona en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, también se aplica en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los municipios mexiquenses donde aplica el Hoy No Circula son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

En todas estas zonas las restricciones se aplican de manera obligatoria y las autoridades realizan operativos constantes para detectar vehículos que incumplen.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Ignorar el programa Hoy No Circula puede salir bastante caro. En 2026, la multa por circular cuando no corresponde va de las 20 a las 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a entre 2 mil 200 y más de 3 mil pesos.

Además de la sanción económica, algunos vehículos pueden ser remitidos al corralón, generando gastos adicionales por arrastre y estancia.

¿Qué pasa si hay contingencia ambiental en CDMX y Edomex?

Aunque el calendario del Hoy No Circula ya establece qué autos descansan cada día, las restricciones pueden cambiar si se activa una contingencia ambiental.

Cuando los niveles de contaminación aumentan considerablemente, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede aplicar el Doble Hoy No Circula, ampliando las restricciones a más vehículos. En esos casos, incluso algunos autos con holograma 0 y 00 podrían dejar de circular temporalmente.

Por ello, se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales de la CAMe y de las autoridades ambientales de la CDMX y Edomex.

Reporte horario del #ÍndiceAIREYSALUD por alcaldías y municipios de la #CDMX y su zona conurbada.#SIMAT_CDMX pic.twitter.com/wXkLPjHg8n — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) May 7, 2026

Si necesitas moverte este viernes y tu auto tiene restricciones, una buena opción es utilizar transporte público, aplicaciones de movilidad o compartir vehículo con familiares y compañeros de trabajo.

También es importante verificar que tu holograma y placas estén actualizados, ya que errores o documentos vencidos podrían causarte sanciones adicionales durante un operativo. Tomar precauciones puede ayudarte a ahorrar tiempo, dinero y evitar contratiempos en plena jornada laboral.