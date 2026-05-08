¡Bajo presión! Exigen a Morena cuentas por esconder corrupción y presuntos desfalcos

La tensión política entre oposición y Morena volvió a escalar luego de que dirigentes del PRI y Movimiento Ciudadano lanzaran nuevas acusaciones contra la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, a quien señalaron por presuntos actos de corrupción y por el supuesto uso político de los programas sociales durante su paso por la Secretaría del Bienestar.

Todo comenzó después de que la líder morenista descalificara al PRI y afirmara que el tricolor “pertenece al basurero de la historia”, en respuesta a la petición hecha por el dirigente priista Alejandro Moreno para que el gobierno de Estados Unidos investigue y considere a Morena o a la llamada 4T como un movimiento vinculado con prácticas criminales.

Manuel Añorve responde y lanza nuevas acusaciones contra Morena

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, respondió con dureza a los señalamientos de Morena y exigió que Ariadna Montiel explique los múltiples casos de corrupción que, según dijo, han marcado a los gobiernos morenistas.

El legislador priista aseguró que Morena intenta desviar la atención mientras siguen acumulándose escándalos relacionados con el manejo de recursos públicos. Entre los temas que mencionó estuvieron los presuntos desfalcos en Segalmex, los señalamientos contra hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y las irregularidades en grandes proyectos impulsados por la llamada Cuarta Transformación.

Manuel Añorve (@manuelanorve), líder de senadores del @PRI_Nacional, respondió a Ariadna Montiel tras llamar al PRI “basurero de la historia”.



El priista exigió que explique los casos de corrupción en @PartidoMorenaMx: desfalcos en Segalmex 💸, muertes en el Tren Interoceánico… pic.twitter.com/af2Gxqplj2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 8, 2026

Añorve también acusó a Morena de utilizar los programas sociales con fines electorales, asegurando que miles de apoyos fueron usados políticamente para fortalecer campañas y operadores del partido oficialista.

Además, pidió que Ariadna Montiel dé explicaciones sobre presuntas irregularidades detectadas durante su gestión en la Secretaría del Bienestar, una dependencia que ha estado bajo constante cuestionamiento por el manejo de recursos millonarios destinados a programas sociales.

Movimiento Ciudadano también pide investigar a Ariadna Montiel

Las críticas no quedaron únicamente en el PRI. El coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, también pidió que se investigue el desempeño de Ariadna Montiel y los señalamientos relacionados con posibles desvíos de recursos públicos.

El legislador emecista afirmó que revisarán “con lupa” las acusaciones para evitar que continúen prácticas de corrupción dentro del aparato gubernamental. Según dijo, Morena no puede seguir evadiendo explicaciones mientras crecen los cuestionamientos sobre el manejo de programas sociales y el presunto aprovechamiento electoral de los mismos.

Castañeda consideró que las acusaciones deben ser aclaradas de manera pública y transparente, especialmente porque involucran recursos destinados a los sectores más vulnerables del país.