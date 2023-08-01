¡Regreso a clases! Así puedes recibir apoyo de útiles escolares en CDMX

El regreso a clases se aproxima cada día más, ante esto, es importante recordar que existe un apoyo para recibir útiles escolares por parte del gobierno de la Ciudad de México (CDMX). Conoce la manera de registrarte, los requisitos, además de cuánto se deposita.

¿Cuándo comienza el año escolar 2023-2024?

El próximo ciclo escolar de la Secretaría de Educación Pública comenzará el próximo 28 de agosto de 2023 y terminará el 16 de julio de 2024.

¿Cómo recibir apoyo para Uniformes y Útiles escolares 2023 en CDMX?

Para ser beneficiario del programa "Útiles y Uniformes Escolares", es necesario haber realizado el registro con fecha límite para el 31 de julio.

Los requisitos son:



Ser alumno(a) inscrito(a) en escuela pública de preescolar, primaria o secundaria, o de los Centros de Atención Múltiple de nivel preescolar, primaria, secundaria y laboral, en la Ciudad de México.

Contar con identificación oficial vigente digitalizada.

Comprobante de domicilio (de máximo 3 meses de antigüedad) digitalizado.

Las alumnas y alumnos inscritos al ciclo escolar 2023- 2024, que no hayan recibido el apoyo económico del Programa Social "Uniformes y Útiles Escolares”, deberán tener un registro exitoso en la plataforma, una vez que comience el ciclo escolar 2023-2024 y hasta el 30 de septiembre del 2023 y haber sido validados por la Autoridad Educativa Federal.

#QueNoSeTePase 📢



HOY termina el plazo de registro a #𝐌𝐢𝐁𝐞𝐜𝐚Para𝐄𝐦𝐩𝐞𝐳𝐚𝐫, para beneficiarios inscritos en el ciclo escolar 2022-2023.



✅ Si concluiste exitosamente tu registro en JULIO recibirás el apoyo de Uniformes y Útiles Escolares los últimos días de AGOSTO. pic.twitter.com/YvpUcB5ghM — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) July 31, 2023

¿Cuándo se realiza el depósito de Uniformes y Útiles escolares en 2023?

Autoridades de la CDMX informaron que la entrega del apoyo está programada para los últimos días del mes de agosto, fecha en que se dará el regreso a clases.

¿Cuánto es el depósito de Uniformes y Útiles escolares 2023?

Este es el apoyo otorgado de mi beca para empezar dependiendo del nivel escolar de las y los niños.



870 pesos para 1° y 2° de preescolar.

1,000 pesos para 3° de preescolar y de 1° a 5° de primaria.

1,080 pesos para 6° de primaria y 1° y 2° de secundaria y secundaria CAM.

1,050 pesos para secundaria para adultos y Centro de Atención Múltiple (CAM) laboral.

El apoyo económico se entregará de forma anual correspondiente al ciclo escolar 2023-2024, el cual se depositará en el vale electrónico que tengan los beneficiarios con motivo del programa social "Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar"-