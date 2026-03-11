¿Te lo vas a perder? Ya inició el remate de libros de la UNAM 2026; hay títulos desde 10 pesos

Hay planes que sí se antojan, y uno de ellos acaba de regresar a Ciudad Universitaria. El Remate de Libros UNAM 2026 abrió con miles de ejemplares a precios bajos, en una edición que junta ciencia, literatura, historia, arte, poesía y ensayo en un solo recorrido.

Lo mejor es que no se trata de una feria cerrada para universitarios. La propia UNAM informó que cualquier persona puede entrar y comprar, sin necesidad de presentar credencial, con libros desde 10 pesos y descuentos de hasta 80%.

Arranca el Remate de Libros de la UNAM en el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria.



📍 Dónde: Paseo de las Humanidades, CU

⏰ Hasta el viernes 13 de marzo



Miles de títulos a precios accesibles para estudiantes, académicos y público en general.



Una cita… pic.twitter.com/nVjUl7YJK8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 10, 2026

Así que, si llevabas rato queriendo darte una vuelta por C.U. y salir con algo más que café y antojo, esta puede ser una muy buena excusa. El remate estará disponible solo por unos días.

¿Cuándo y dónde es el Remate de Libros UNAM 2026?

La edición de primavera del Remate de Libros UNAM 2026 se realiza desde hoy hasta el viernes 13 de marzo en el Paseo de las Humanidades, dentro de Ciudad Universitaria.

La UNAM detalló que el martes opera de la siguiente manera:



Miércoles 11 y jueves 12 de marzo: 10:00 a 19:00 horas

Viernes 13 de marzo: 10:00 a 17:00 horas.

¿Qué libros vas a encontrar?

La Universidad informó que en esta edición participan más de 30 entidades universitarias con alrededor de cuatro mil 500 títulos y 45 mil ejemplares. La oferta incluye temas como sociología, literatura, filosofía, medicina, historia, economía, matemáticas, música, teatro, lingüística y estudios de género.

Además, entre las autoras y autores que podrán encontrarse están nombres como sor Juana Inés de la Cruz, Alfonso Reyes, Elena Garro, Augusto Monterroso, Julieta Fierro y Charles Darwin, entre otros.

Eso hace que el remate no sea una venta de saldos cualquiera, sino como una oportunidad real para toparse con libros universitarios, clásicos y títulos difíciles de hallar en otros espacios.

Libros, revistas, música, charlas... ¡Comenzó el #RemateDeLibrosUNAM 📚! Acércate al Paseo de las Humanidades en #CU. Tienes hasta el viernes 13 de marzo para visitarlo 👇. pic.twitter.com/GLwmogd5Qk — UNAM (@UNAM_MX) March 10, 2026

Esta es la razón por la que sí vale la pena darse una vuelta

Parte del atractivo está en el precio, claro, pero no solo en eso. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial llevará 14 mil ejemplares de mil 100 títulos de colecciones emblemáticas como Vindictas, Material de Lectura, Hilo de Aracne y El Ala del Tigre.

En otras palabras: no es solo ir a 'ver qué hay'. Sí hay margen para salir con un hallazgo, armar una pequeña biblioteca o llevarte algo bueno sin gastar demasiado.

Y en una ciudad donde cada vez cuesta más encontrar planes culturales accesibles, el Remate de Libros UNAM 2026 sí se siente como uno de esos eventos que todavía invitan a leer.