Julieta Fierro y las mexicanas que reescriben la ciencia en México y el mundo este 11 de febrero

Del espacio exterior a la cura de virus mortales, las mentes mexicanas están cambiando el rumbo de la humanidad. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebramos a tres pioneras que demostraron que el género no es una barrera para la genialidad. Ellas no solo investigan; inspiran a millones. Aquí te contamos quiénes son estas heroínas de la vida real.

Julieta Fierro: La mujer que nos enseñó a amar las estrellas

Si hay un nombre que es sinónimo de ciencia en México, es el de Julieta Fierro Gossman. Más que una astrofísica e investigadora de la UNAM, Julieta es una "rockstar" del conocimiento que ha logrado lo imposible: hacer que la ciencia sea divertida, accesible y fascinante para todos.

Su labor titánica fue reconocida mundialmente con el Premio Kalinga de la UNESCO, considerado el "Nobel" de la divulgación científica. Este galardón premió su trayectoria ejemplar y su don único para explicar desde la muerte de una estrella hasta la expansión del universo con una sencillez que cautiva.

Julieta no solo miraba al cielo, pues dedicó su vida a que las niñas mexicanas se atrevan a mirar con ella, rompiendo el mito de que "las matemáticas y la física son difíciles", convirtiéndose así en la gran maestra de México. Su legado seguirá resonando en la ciencia aun después de su muerte el pasado 19 de septiembre de 2025.

Katya Echazarreta: La primera mexicana en viajar al espacio

La historia cambió para siempre cuando Katya Echazarreta González, ingeniera eléctrica por la UCLA, se convirtió en la primera mujer mexicana en viajar al espacio.

Su viaje a bordo de la misión Blue Origin no solo rompió la atmósfera, sino también el techo de cristal para las latinas en la industria aeroespacial. Hoy, Katya trabaja incansablemente para impulsar una industria espacial propia en México, demostrando que los sueños de las niñas mexicanas pueden llegar literalmente a las estrellas.

Eva Ramón Gallegos: La científica que salva vidas

Mientras unas miran al espacio, otras libran batallas microscópicas. La Dra. Eva Ramón Gallegos, orgullosa Química Farmacéutica Bióloga del IPN, lideró un equipo en la Ciudad de México que logró una hazaña médica histórica: la eliminación total del Virus del Papiloma Humano (VPH) en el cérvix de mujeres mexicanas.

Mediante una técnica de fotodinámica, su investigación ofreció una nueva esperanza de vida a miles de mujeres, atacando de raíz una de las principales causas de cáncer en el país.