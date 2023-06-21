Una explosión por acumulación de gas en un edificio del centro de París, cercano a la escuela de diseño Paris American Academy, provocó un incendio que dejó al menos 29 lesionados, siete en estado crítico, y múltiples construcciones con daños estructurales, según informó la policía de Francia.

Asimismo se reportaron dos personas desaparecidas, quienes podrían estar bajo los escombros de los edificios, por lo que los bomberos trabajan en el lugar para rescatarlos.

Un oficial de la policía de París agregó que la fachada de un edificio había caído a la calle como resultado de la explosión, y que muchos bomberos y miembros de la policía llegaron al lugar para atender la emergencia.

Gerald Darmanin, ministro del Interior francés, confirmó los hechos y aseguró que los bomberos y personal de emergencia están trabajando sobre la calle Saint-Jacques, cerca de la Universidad de la Sorbona, donde se registró la explosión.

"Se está produciendo un incendio en la rue Saint-Jacques, en el distrito 5 de París. Intervienen los bomberos de París. Por favor, no interfiera con su intervención y evite el área", escribió en su cuenta de Twitter.

Anne Hidalgo, alcaldesa de París, también se pronunció al respecto en sus redes sociales y estuvo presente en el lugar de la explosión, para activar la unidad de crisis de la ciudad.

“Se produjo una explosión en la rue Saint-Jacques en el 5. EL@PompiersParis, la policía y los servicios de emergencia están en el lugar. Mis pensamientos van primero a las víctimas y sus seres queridos. Junto a@FBerthout, estoy allí y he activado la unidad de crisis de París”, compartió Hidalgo en Twitter.

Videos de la explosión en París que dejó varios heridos

En redes sociales circularon videos compartidos por los testigos, donde se pudo apreciar el daño que provocó la explosión en varios edificios de París, en algunos aún se podían ver las llamas y extensas columnas de humo negro.

En otras imágenes se vio a los bomberos trabajando para sofocar el incendio, mientras la policía acordonaron la zona para evitar que más personas resultaran lesionadas.

⚡️A powerful explosion occurred in #Paris. Details are not yet known pic.twitter.com/t6J7aQNJu1 — KyivPost (@KyivPost) June 21, 2023