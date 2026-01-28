Tenencia CDMX 2026: Estos son los requisitos y fecha límite para obtener el subsidio del 100%

¡Que no se te pase! Si eres propietario de un vehículo en la Ciudad de México , ya comenzó la cuenta regresiva para aprovechar el subsidio del 100% en el pago de la Tenencia 2026.

Este beneficio fiscal permite que los automovilistas paguen únicamente el refrendo, ahorrándose el impuesto completo de la tenencia, siempre y cuando cumplan con los requisitos antes de la fecha límite.

Aquí te explicamos las reglas del juego para este año, incluyendo el nuevo tope máximo del valor del auto, que beneficia a más conductores.

Requisitos para obtener el subsidio del 100% en el pago de tenencia 2026

Para que tu línea de captura salga con el subsidio aplicado, debes cumplir con lo siguiente:



Valor del vehículo: El valor factura de tu auto no debe exceder los 638 mil pesos (incluyendo IVA y factor de depreciación). Este es un cambio importante, ya que el tope anterior era de 250 mil pesos. Ahora entran autos de gama media que antes no calificaban. Sin adeudos: No debes tener adeudos de tenencias de años anteriores. Tarjeta de circulación vigente: Debes tener tu Tarjeta de Circulación con chip vigente. Si ya venció, deberás pagar también la renovación para liberar el subsidio. Persona física o moral sin fines de lucro: El vehículo debe estar a nombre de una persona física o una asociación civil (las empresas SA de CV no entran).

💳🚗 En la #CapitalDeLaTransformación, tu Tenencia 2026 puede salir en $0. 😲



😉 Aprovecha el 100% de descuento en Tenencia al pagar tu refrendo si tu vehículo vale hasta $638,000 con IVA. 👉 Haz tu pago en la Tesorería, en más de 8,800 puntos auxiliares, en… pic.twitter.com/ob69HDb5Ay — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 25, 2026

¿Hasta cuándo puedo obtener el subsidio en la tenencia en CDMX?

Tienes hasta el 31 de marzo de 2026 para realizar el pago del refrendo y obtener el subsidio. ¡Tómalo en cuenta! Si pagas el 1 de abril, perderás el descuento y tendrás que pagar el monto total de la tenencia más el refrendo.

Estos son los costos para obtener el subsidio:



Automóviles: 760 pesos.

760 pesos. Motocicletas: 595 pesos.

¿Dónde pagar la tenencia en CDMX?

Puedes descargar tu línea de captura en el portal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX y pagar en:



App "Tesorería CDMX".

Bancos y tiendas de autoservicio.

Tiendas de conveniencia.

Kioscos de la Tesorería.

¡No hay excusas! Cumple con los requisitos y paga mucho menos para tener en orden lo documentos de tu auto.