INM localiza a 209 migrantes que viajaban en un tráiler en Veracruz

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que detectó y detuvo a 209 a migrantes de Guatemala, El Salvador, Ecuador y Honduras en la caja seca de un tráiler abandonado en la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos, cerca de la localidad de Nuevo Teapa, Veracruz.

Con el apoyo de la Guardia Nacional, -poco antes de la media noche del miércoles 12 de abril- se logró localizar al tráiler en el que viajaban en condiciones de hacinamiento.

De inmediato se procedió a la apertura de una de las puertas, de las cuales comenzaron a asomarse mujeres y hombres adultos, así como menores de edad que pedían salir para tomar aire y agua.

La caja seca del tráiler tenía estructuras tubulares y tablones para acondicionar un segundo piso o tapanco, a fin de transportar un mayor número de migrantes extranjeros.

INM traslada a hospital a migrante que se asfixiaba

Integrantes de Grupo Beta Acayucan del INM trasladaron de emergencia a un migrante que presentaba síntomas de asfixia, la cual ya se recupera en un hospital cercano.

Esta autoridad migratoria identificó a 161 mujeres y hombres adultos procedentes de Guatemala; seis de Honduras, seis de El Salvador y cinco de Ecuador con estancia irregular en México.

De igual forma, brindó apoyo a 23 de Guatemala, El Salvador, Ecuador y Honduras que viajaban en nueve núcleos familiares; así como a 25 menores de edad no acompañados originarios de Guatemala, quienes quedarán bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia de la entidad.

INM rescata a 123 migrantes en un camión tipo torton en Chiapas

El pasado 31 de marzo, el INM de localizó y rescató a 123 migrantes provenientes de 12 diferentes países, quienes se encontraban hacinadas al interior de la caja de un camión tipo torton que fue abandonado sobre el ramal Echegaray, en el Ejido Montecristo, en las inmediaciones del municipio de Pijijiapan, Chiapas.

Como parte de las tareas de verificación migratoria, ese día agentes federales del INM, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional (GN), marcaron el alto al conductor de dicha unidad, quien aceleró para eludir a las autoridades.

Elementos de la GN lo alcanzaron y se percataron que se asomaban manos y cabezas de personas cubiertas por una manta plástica. El chofer y su copiloto huyeron entre los matorrales.

Las personas migrantes que viajaban en el camión son originarias de República Dominicana, El Salvador, Georgia, Ecuador, Pakistán, Brasil, Guatemala, Albania, Honduras, India, Azerbaiyán y Uzbekistán.