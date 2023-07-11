Rescatan a dos migrantes del timón de un barco en España

Los guardacostas españoles rescataron a dos migrantes nigerianos que viajaban de polizones en el timón de un barco que llegó a las Islas Canarias procedente de Togo, informaron el martes un portavoz de los guardacostas y la policía.

Tras ser rescatados el lunes por la noche en el puerto de Las Palmas, los migrantes fueron trasladados a un hospital. Más tarde fueron dados de alta y trasladados de nuevo al barco, que debe devolverlos a su puerto de origen, tuiteó la policía portuaria.

En un vídeo y fotografías publicados en Twitter por la policía marítima de Las Palmas, los dos migrantes aparecen agazapados en el timón bajo el casco, justo por encima de la línea de flotación del MSC Marta. Los inmigrantes tienen 19 y 22 años, según un portavoz de la Guardia Civil.

Dos migrantes de Nigeria. |POLICêA PORTUARIA APLP @POLICIA/via REUTERS

La última escala del portacontenedores antes de llegar al archipiélago español frente a la costa africana fue Lomé, la capital de Togo, dijo el portavoz de los guardacostas sin dar más detalles.

El barco zarpó de Lagos, en Nigeria, el 2 de julio y recaló el 4 de julio en Togo, según el diario local La Provincia, lo que significa que los migrantes estuvieron a bordo al menos siete días.

Caso similar de inmigrantes

En un caso similar, en noviembre del año pasado, los guardacostas españoles rescataron a tres polizones africanos que habían llegado a las Islas Canarias tras aguantar 11 días en el timón de un petrolero procedente de Nigeria.

Según la legislación española, todo polizón que no solicite asilo debe ser devuelto por el operador del buque al puerto donde se originó el viaje.

Migrantes perdidos en España

Autoridades de España buscaban una embarcación con 200 migrantes y hallaron otra que también llevaba indocumentados. Los aseguraron mientras sigue la búsqueda.

El equipo de rescate marítimo de España que envió un avión y un navío para buscar una embarcación pesquera procedente de Senegal con unos 200 migrantes a bordo, desaparecidos desde hace casi dos semanas, aparentemente halló el lunes un barco distinto con indocumentados.

El grupo de ayuda a inmigrantes Caminando Fronteras dijo el domingo que un barco pesquero con unas 200 personas y otros dos botes, uno con unas 65 personas y el otro con entre 50 y 60 personas a bordo, han estado desaparecidos durante unas dos semanas desde que zarparon de Senegal para intentar llegar a España.

Según los datos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, son mil 135 los inmigrantes procedentes de Senegal que han llegado a Canarias en lo que va de año.

