Retiran a representante Demócrata del discurso del Estado de la Unión de Trump tras mostrar cartel, ¿qué decía?

El congresista demócrata por Texas, Al Green fue retirado del pleno del Congreso de Estados Unidos durante el discurso del Estado de la Unión encabezado por Donald Trump, tras realizar una protesta en pleno recinto.

El incidente ocurrió al inicio del mensaje presidencial, cuando el legislador interrumpió el evento con un cartel, lo que generó tensión inmediata entre los asistentes.

JUST IN - Democratic Rep. Al Green removed from the State of the Union. He was holding a sign reading: “BLACK PEOPLE AREN’T APES.” pic.twitter.com/YmkhSxEkhp — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 25, 2026

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses y agencias internacionales, Green fue escoltado fuera del recinto por personal de seguridad tras negarse a retirar el mensaje.

¿Qué decía el cartel que sostenía Al Green?

El legislador mostró un cartel con un mensaje que decía "Las personas negras no son simios" , en referencia al video subido y posteriormente eliminado de la cuenta de Truth Social de Donald Trump en el que Michelle y Barack Obama fueron retratados como estos animales con la canción The Lion Sleeps Tonight de fondo.

🇺🇸 | Trump publicó un video en Truth Social que incluye imágenes de Barack y Michelle Obama como monos. pic.twitter.com/nqHW4TkeZJ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 6, 2026

La acción de Green fue interpretada como una protesta directa en contra del presidente Donald Trump y provocó reacciones encontradas dentro del Congreso, con abucheos por parte de algunos legisladores y muestras de apoyo por otros.

Ante la interrupción, el protocolo del recinto fue activado y el congresista fue retirado.

BREAKING: Al Green was ejected from the State of the Union — again — for holding up a sign.



Second year in a row.



Standing ovations for power.

Removal for protest.



In this chamber, obedience is rewarded.

Conscience gets escorted out. pic.twitter.com/GUmvwH8Iah — Brian Allen (@allenanalysis) February 25, 2026

No es la primera vez: Al Green ya había confrontado a Trump

El episodio ocurrido en el discurso del Estado de la Unión no es aislado. Un año antes, en 2025, el demócrata Al Green protagonizó una protesta directa contra Donald Trump durante su primer discurso ante el Congreso tras asumir la presidencia de Estados Unidos en este segundo periodo.

En aquella ocasión, el legislador interrumpió el mensaje presidencial gritando en señal de protesta e incluso levantó su bastón mientras se dirigía al mandatario, lo que generó abucheos y tensión en el recinto.

Last night I stood up for those who need Medicaid, Medicare, and Social Security. Democrats will never abandon the fight to make sure every American has a safe, healthy, and financially secure life. #ISaidWhatISaid pic.twitter.com/xbKArzeLp1 — U.S. Representative Al Green (@RepAlGreen) March 6, 2025

La interrupción fue considerada una violación al protocolo del Congreso y terminó con su expulsión del recinto esa misma noche. Posteriormente, la Cámara de Representantes votó para censurarlo por su comportamiento.

Este antecedente muestra cómo ha sido la postura de Al Green frente a Trump, marcada por confrontaciones públicas en momentos de alta visibilidad política, como los discursos presidenciales.