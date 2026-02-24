Discurso de Trump del Estado de la Unión desde el Capitolio, en vivo: México, aranceles, inmigración y más

Donald Trump pronuncia este 24 de febrero su primer discurso del Estado de la Unión de su segundo mandato desde el Capitolio, en Washington. El mensaje llega en un contexto de tensión política, con el Departamento de Seguridad Nacional parcialmente cerrado y debates activos sobre aranceles, inmigración y seguridad fronteriza con México.

Desde la Cámara de Representantes, el presidente presenta ante el Congreso un balance de sus primeros meses, en los que impulsó una agenda centrada en desregulación acelerada, acciones ejecutivas y recortes en agencias federales.

El discurso ocurre tras un revés judicial relacionado con su política arancelaria y en medio de protestas por reformas migratorias y cambios en la aplicación de la ley por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

¿Qué es el discurso del Estado de la Unión?

El Estado de la Unión es una obligación constitucional establecida en el Artículo II, Sección 3 de la Constitución de Estados Unidos. El presidente debe informar al Congreso sobre la situación del país y plantear sus prioridades legislativas.

Tradicionalmente se realiza al inicio del año y funciona como hoja de ruta política para los meses siguientes; el mensaje suele incluir propuestas económicas, lineamientos de política exterior y estrategias en materia de seguridad e inmigración.

En esta ocasión, el discurso se da bajo presión presupuestaria y con cuestionamientos políticos adicionales, entre ellos asuntos vinculados a investigaciones federales que han generado atención pública en Washington.

El mensaje desde el Capitolio marcará el tono de la agenda legislativa y el rumbo de las relaciones internas y externas de Estados Unidos durante 2026.

