Retiran tumor ovárico de 21 kilos a paciente del IMSS en Guanajuato

Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) retiraron, en una operación de seis horas, un tumor ovárico de 21 kilogramos a una mujer de León, Guanajuato, identificada como Hilda “N”, de 60 años, ama de casa y madre de tres mujeres y dos hombres.

El IMSS reportó que la paciente acudió a cita por primera vez por una tumoración pélvica, motivo por el que fue sometida a varios estudios de imagen y laboratorio ante la sospecha de una “entidad maligna” que puede causar cáncer de ovario. Unos días después se confirmó que se trataba de un tumor dependiente de ovario.

Arturo Reyes Hernández, jefe de Cirugía del Hospital General de Zona en León, explicó que a la paciente realizaron una serie de análisis para llegar preparada a la intervención quirúrgica.

Paciente no podía dormir ni comer por avance del tumor

Hilda “N”, según los especialistas del IMSS, ya no podía dormir, ni alimentarse correctamente debido al avance del tumor. Además, conforme avanzaban los estudios encontraban más complicaciones, pero al final lograron resolverlo.

Especialistas del #IMSSGuanajuato retiraron tumor gigante de 21 kilogramos a derechohabiente en HGZ No. 21 en León.



“Me sentía sofocada y no podía hacer bien del baño, me hicieron todos mis estudios y al principio me dijeron que tenía líquido, pero luego vieron que era un tumor. Nunca me imaginé que era tan grande, pensé que solo eran líquidos cuando no podía caminar bien o me agitaba muchísimo, ya no podía andar en moto”, narró.

La operación fue considerada como un éxito luego de seis horas de intervención en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 21 de León, Guanajuato. “Estoy mucho más tranquila porque antes también me daban dolores muy fuertes que me llevaron al servicio de urgencias”, añadió Hilda.

¿Por qué surgen los tumores en ovarios?

El IMSS indicó que, entre las causas por las que surgen tumores se encuentran los siguientes factores:



Edad

Obesidad

Tabaquismo

Falta de actividad física

“En específico, para los tumores de ovario son las alteraciones hormonales de la mujer. Estas lesiones no causan síntomas al inicio, pero van creciendo de una forma paulatina hasta generar oclusión intestinal, alteraciones en el tránsito evacuatorio o problemas para la buena digestión”, concluyó el IMSS.